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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

ارائه خدمات اورژانسی شهرداری تهران به هزار و 171 شهروند

ارائه خدمات اورژانسی شهرداری تهران به هزار و 171 شهروند

اورژانس شرکت شهر سالم شهرداری تهران، در فروردین امسال به بیش از 1000 نفر از شهروندان و پرسنل شهرداری خدمات رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهر سالم شهرداری تهران، در ماه گذشته 64 مورد عملیات توسط اورژانس این شرکت انجام شد که از تعداد یکهزارو 171 شهروندی که خدمات اورژانسی به آنها ارائه شد، 47 مورد به صورت اورژانسی و 17 مورد استقرار در مجموعه های ورزشی، بوستانها، فرهنگسراها و همایشهای شهرداری تهران بوده است.

بر همین اساس از تعداد 47 مورد ماموریت اورژانسی انجام شده در ماه گذشته 32 مورد به بیمارستان منتقل شده و 15 نفر در محل تحت درمان قرار گرفتند.

همچنین در ماموریتهای استقراری مرکز فوریتهای پزشکی شرکت شهر سالم 944 نفر از بیماران و مصدومین در محل درمان و 180 مورد نیز با مراجعه حضوری به پایگاههای اورژانس این شرکت خدمات اورژانسی دریافت کرده اند.
 

کد مطلب 1077002

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