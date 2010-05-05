ارائه خدمات اورژانسی شهرداری تهران به هزار و 171 شهروند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهر سالم شهرداری تهران، در ماه گذشته 64 مورد عملیات توسط اورژانس این شرکت انجام شد که از تعداد یکهزارو 171 شهروندی که خدمات اورژانسی به آنها ارائه شد، 47 مورد به صورت اورژانسی و 17 مورد استقرار در مجموعه های ورزشی، بوستانها، فرهنگسراها و همایشهای شهرداری تهران بوده است.

بر همین اساس از تعداد 47 مورد ماموریت اورژانسی انجام شده در ماه گذشته 32 مورد به بیمارستان منتقل شده و 15 نفر در محل تحت درمان قرار گرفتند.

همچنین در ماموریتهای استقراری مرکز فوریتهای پزشکی شرکت شهر سالم 944 نفر از بیماران و مصدومین در محل درمان و 180 مورد نیز با مراجعه حضوری به پایگاههای اورژانس این شرکت خدمات اورژانسی دریافت کرده اند.

