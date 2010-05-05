رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد: تسهیل بازگشت دانشجویان به محل زندگی/ خروج دانشجویان از تهران آسان شد

ارائه تسهیلات برای تحصیل دانشجویان در کنار خانواده

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جدیدترین تسهیلات برای نقل و انتقال پذیرفته شدگان کنکور از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر افزود: وزارت علوم از یک سو با هدف افزایش تسهیلات دانشجویی برای کمک به تحصیل دانشجویان در کنار خانواده آئین نامه نقل و انتقال را بازنگری کرده و از سوی دیگر تسهیلات ویژه ای را برای متقاضیان انتقال از تهران به شهرستان در نظر گرفته است.

وی با اشاره به بازنگری آئین نامه نقل و انتقال اظهار داشت: بر اساس تغییراتی که در آئین نامه جدید اعمال شده وزارت علوم تلاش می کند تا جایی که امکان دارد تسهیلات را فراهم کند تا پذیرفته شدگان کنکور به دانشگاه محل زندگی خود منتقل شوند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: هدف از این تسهیلات این است که دانشجویان در کنار خانواده ها باشند و مشکلاتی از قبیل خوابگاه کمتر به وجود آید.

وی همچنین افزود: این تسهیلات پذیرفته شدگان کنکور 89 و دانشجویان ترمهای بالاتر را نیز شامل می شود.

جزئیات تسهیلات انتقال دانشجویان تهرانی به شهرستان با امکان تغییر رشته

سرورالدین با اشاره به تسهیلات انتقال دانشجویان و پذیرفته شدگان کنکور از تهران به شهرستانها به مهر گفت: این انتقال حتما انجام می شود. انتقال برای دانشجویان تهرانی به طور ویژه صورت می گیرد به طوری که حتی اگر رشته ای که می خواهد در آن شهر نباشد تسهیلاتی برای تغییر رشته وی در نظر گرفته می شود.

وی درباره جزئیات بیشتر این طرح گفت: البته این تسهیلات تنها برای دانشجویانی است که بخواهند به همراه خانواده به شهرستان مهاجرت کنند.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: در این صورت برای شهرهای کلان متقاضی انتقال باید 85 درصد نمره آخرین فرد قبول شده در آن رشته محل و برای شهرستانها 75 درصد نمره قبولی را کسب کرده باشد.