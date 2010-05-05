سایه سیاه دلالان بر سر کشاورزان گوجه کار / سودجویی دلالان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جنوب استان کرمان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی از دید کارشناسان به گلخانه طبیعی جنوب ایران شهرت یافته است و کاشت محصولهای کشاورزی متنوع در چهار فصل سال این محل را به بهشتی برای کشاورزان تبدیل کرده است که متاسفانه در برخی فصلهای سال به بهشت دلالان و کامیون داران و حسرت برای کشاورزان تبدیل می شود.

هرچند که تنها چند ماه از سوء استفاده دلالان از محصول خیار جنوب استان کرمان به خصوص در کهنوج می گذرد بار دیگر به رغم هشدارهای کشاورزان و برخی مسئولان شهرستانهای جنوبی بار دیگر شاهد سوء استفاده دلالان از محصول گوجه در جیرفت و سایر شهرستانهای جنوبی هستیم.

افت شدید قیمت گوجه و نگرانی کشاورزان / سایه سیاه دلالان بر بازار گوجه

هرچند در روزهای ابتدایی برداشت گوجه فرنگی که از چند روز گذشته آغاز شد، محصول گوجه کهنوج و رودبار با قیمت نسبتا مناسبی در بازار به فروش می رفت اما با ورود محصول گوجه سایر شهرستانها بار دیگر سایه سیاه دلالان بر سر محصول گوجه جنوب کرمان افتاد تا بار دیگر تراژدی اخلال در فروش محصولات کشاورزی و سوء استفاده دلالان آغاز شود و این بار کشاورزان گوجه کار پس از ماهها تلاش و زحمت و تهیه کود و بذر و آب در اوج خشکسالی در جنوب کرمان محصول خود را در محاصره دلالانی در منطقه بفروش برسانند که چشم به دسترنج کشاورزان جنوب کرمان دوخته اند.

تکرار مکررات در فروش محصولات در جیرفت درحالی ادامه دارد که طی سال جاری پس از کاشت همزمان محصول خیار در جنوب کرمان امروز نوبت کاشت وسیع محصول گوجه درجنوب کرمان رسیده است به گونه ای که 16 هزار هکتار از مزارع جنوب کرمان به کاشت این محصول اختصاص یافته است و تنها در شهرستان رودبار در جنوبی ترین نقطه استان کرمان 200 هزارتن محصول گوجه برداشت می شود و همین داستان در جیرفت، قلعه گنج، منوجان، عنبرآباد و کهنوج نیز روی داده است.

این درحالی است که به دلیل محدودیت کشاورزان در خصوص برداشت و فروش محصول، زمان برای کشاورزان به سرعت سپری می شود و این دقیقا نقطه آغار کار دلالان در جنوب کرمان است.

یکی از کشاورزان گوجه کار با اشاره به اینکه با افزایش میزان برداشت محصول گوجه روز به روز قیمت گوجه هم کاهش می یابد بطوریکه قیمت جعبه از قیمت محصول بیشتر شده است، گفت: با وضعیت کنونی نمی دانم چگونه باید بازپرداخت وامها کشاورزی را انجام دهم.

وی گفت: روزهای ابتدایی برداشت محصول با تدبیر مسئولان، گوجه قیمتی بین 150 تا 400 تومان داشت اما این سیاستها فقط در روزهای اول جواب داد و با افزایش برداشت محصول و اشباع نسبی بازار درحال حاضر قیمت گوجه تا کیلویی 50 تومان کاهش یافته این درحالی است که کشاورز باید قیمت برداشت محصول و صندوق محصول و باربری را هم بپردازد که همین مسئله موجب شده با مشکل مواجه شویم.

دلالان منتظر افت بیشتر قیمت محصول هستند / حق خانواده کشاورزان به دلالان می رسد

وی گفت: دلالان منتظرند تا قیمت محصول کاهش یابد و همین مسئله هم درحال روی دادن است و هر روز شاهد کاهش قیمت هستیم.

یکی دیگر از کشاورزان گوجه کار جنوب کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در جنوب استان می گوید: هر روز دمای هوا گرمتر می شود و مجبور هستیم محصول را جمع آوری کنیم اما کسی حاضر نیست محصول را با قیمتی که در بازار وجود دارد خریداری کند و دلالان منتظرند قیمت محصول کاهش یابد در مقابل کامیونداران هم هر روز قیمت حمل و نقل را افزایش می دهند.

این پیرمرد کشاورز گفت: زمین را به صورت اجاره ای زیر کشت بردم و باید سهم صاحب زمین را بدهم ضمن اینکه آب و کود و سم هم هزینه های سنگینی را بر دوشم گذاشته است چطور می توانم نتیجه این همه هزینه و تلاش را که باید خرج خانواده ام شود به دلالهایی بدهم که زمانی که من در مزرعه کار می کردم آنها در خانه های خود راحت نشسته بودند.

وی خاطرنشان کرد: هر روز محصول برداشتی را برای فروش به مدیان تره و بار می برم اما کسی حاضر نیست با قیمت معمول محصول را بخرد و قیمتهای 60 یا 50 تومان را مشخص می کنند به همین دلیل بسیاری از کشاورزان در انتهای روز به دلیل جلوگیری از خراب شدن محصول درنهایت با همین قیمت گوجه را می فروشند در غیر این صورت هر روز باید کرایه وانت بار را هم به هزینه های خود اضافه کنند.

صفهای طولانی کشاورزان مقابل کارخانه های رب گوجه

یکی دیگر از کشاورزان با اشاره به صفهای طولانی کشاورزان جلوی کارخانه های رب گوجه فرنگی گفت: همه کشاورزان در یک فصل گوجه کاشته اند همین مسئله سال گذشته هم تکرار شد و همین مشکلات سال جاری سال گذشته هم بود.

وی گفت: کارخانه ها قیمت گوجه را حداکثر بین 60 تا 90 تومان می خرند در حالیکه در همین زمان گوجه در بازار کرمان 500 تومان و در تهران بین 700 تا 800 تومان فروخته می شود.

وی اضافه کرد: یکی به من بگوید این تفاوت قیمت به جیب چه کسی می رود به جز دلالهایی که گوجه را قیمت 50 تا 60 تومان از ما می خرد و با سود فراوان در استانهای دیگر می فروشد.

این کشاورز گفت: دو روز است در صف فروش گوجه به کارخانه رب گوجه هستم اما کسی حاضر به خرید گوجه نیست از سویی هر کارخانه هم قیمت خودش را دارد.

دولت باید دلالان را حذف کند

وی خواستار خرید توافقی محصول گوجه و ارائه تسهیلات در حمل و نقل محصول از مزرعه به بازارهای مصرف در استانهای دیگر شد و گفت: در این فصل سال هنوز محصول گوجه در بسیاری از استانها به عمل نیامده و باید برنامه ریزی کرد که این محصول به این استانها منتقل شود.

قصه حضور دلالان و ورشکستگی کشاورزان در جنوب کرمان داستان تکراری است که مثلث سه گانه آن کشاورز، دلال و محصول است و در این میان همیشه دلال سود می برد، کشاورز با نگرانی به آینده نگاه می کند..

سود برای دلالان دود برای کشاورزان

در این میان حمل و نقل نیز به یکی از مهمترین مشکلات تبدیل می شود و هر کامیون داری هر قیمتی را بتواند از کشاورز می گیرد و در چنین فصولی جاده جیرفت به کرمان هر روز شاهد عبور هزاران کامیون است که حاصل تلاش چند ماه کشاورزان جنوب کرمان را که در گرمای بالای 30 درجه این روزهای جنوب کرمان کار می کنند، به بازار مصرف می رسانند اما سود این همه تلاش به جیب دلالان می رود.