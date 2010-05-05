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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

چهارمین کنگره علوم دامی کشور در کرج برگزار می شود

چهارمین کنگره علوم دامی کشور در کرج برگزار می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: چهارمین کنگره علوم دامی کشور اواخر شهریور ماه سالجاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هدف از برگزاری این کنگره، انتشار دستاوردهای جدید علمی پژوهشی در زمینه علوم دامی، ایجاد ارتباط میان تولید کنندگان دام و محققان، اطلاع محققان از آخرین کارهای پژوهشی و جلوگیری از تکرار کارهای تحقیقاتی مشابه و کاهش هزینه در تولید از طریق ارایه دستاوردهای علمی است.

استادان، پژوهشگران، دانشجویان و کارشناسان علوم دامی می توانند مقاله های خود در زمینه اصلاح نژاد، تغذیه نشخوارکنندگان و طیور، فیزیولوژی زنبور عسل و کرم ابریشم، بهداشت دام و طیور، مدیریت و اقتصاد، آبزی‌پروری و دیگر رشته‌های مرتبط با علوم دامی حداکتر تا پایان خرداد ماه 89 به پست الکترونیکی info@iransas.com ارسال کنند.

مقاله نباید پیش از این در مجموعه مقاله­های سمینارها، کنگره­ها و مجله های داخلی و خارجی منتشر شده باشد و نتایج ارزیابی مقاله ها نیز تا پایان تیر ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

چهارمین کنگره  علوم دامی کشور اواخر شهریور ماه سال جاری در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار می شود.

این کنگره با همکاری قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه گوسفندان بومی ایران و گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1077015

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