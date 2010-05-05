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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸:۵۳

جزئیات مرگ دانشجوی دانشگاه شریف / مرگ با انگیزه قتل منتفی است

جزئیات مرگ دانشجوی دانشگاه شریف / مرگ با انگیزه قتل منتفی است

مدیر دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به جزئیات مرگ دانشجوی این دانشگاه گفت: جسد این دانشجو توسط کشیک بازرسی دانشگاه در پشت بلوک خوابگاه پیدا شد که بلافاصله موضوع به اطلاع مسئولان دانشگاه رسید.

جلیل احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تحقیق در زمینه مرگ این دانشجو ادامه دارد و اطلاعاتی هم که تاکنون به دست آمده بر اساس یادداشت فرد و شواهد و مدارکی است که دوستان وی ارائه کرده اند.

وی با اشاره به جزئیات مرگ این دانشجو اظهار داشت: جسد این دانشجو توسط کشیک بازرسی دانشگاه در پشت بلوک خوابگاه پیدا شد که بلافاصله موضوع به اطلاع مسئولان دانشگاه رسید.
 
مدیر دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: در بررسیهای اولیه انگیزه قتل منتفی اعلام شده است ولی صحت و یا رد انگیزه قتل در دست بررسی است.
 
وی دلیل مرگ این دانشجو را خودکشی عنوان کرد و ادامه داد: این دانشجو به دلیل آنکه انتظارت تحصیلی مورد نظر را به دست نیاورده از نظر روحی دچار مشکل شده بوده است.
 
احمدی پور تاکید کرد: تحقیق در زمینه مرگ این دانشجو ادامه دارد ضمن آنکه بررسی هایی از سوی کارشناسان دانشگاه در حال انجام است.
 
به گزارش مهر، دانشجوی تبریزی ورودی سال 87 رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف دوشنبه شب در محل خوابگاه زنجانی دانشگاه صنعتی شریف از دنیا رفت.
کد مطلب 1077018

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