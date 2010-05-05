جزئیات قطع میاندوره تلفن ثابت و موبایل/ مستثنی بودن برخی شرکتها و سازمانها

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات قطع خطوط تلفن ثابت و همراه مشترکان بدهکار مخابرات گفت: زمانی که مبلغ بدهی مشترک تلفن ثابت از حد تعیین شده بیشتر شود مخابرات پس از اطلاع رسانی در صورت عدم پرداخت این بدهی نسبت به قطع خط مشترک اقدام می کند.

وی گفت: خطوط تلفن ثابت که تا سال گذشته از سوی مشترکان خریداری شده دارای ودیعه حدود 90 هزار تومان بوده است و زمانی که بدهی مشترک در میاندوره به این مبلغ برسد قطع ارتباط صورت می گیرد. اما مشترکانی که به تازگی و از سال گذشته مبادرت به خرید خط تلفن ثابت خود با قیمت 50 هزار تومان کرده اند به دلیل نداشتن ودیعه نزد مخابرات چنانچه در میاندوره بدهی شان به 20 هزار تومان برسد ارتباط تلفنی آنها قطع خواهد شد که این موضوع پس از اعلام و اطلاع رسانی به مشترک صورت می گیرد.

زارعیان در مورد قطع دوره ای خطوط تلفن ثابت نیز گفت: طبق قانون اگر مشترکی بدهی تلفن خود را دو دوره پرداخت نکند با هر مبلغ صورتحسابی ارتباط وی قطع خواهد شد. همچنین اگر بدهی مشترک در یک دوره بیش از مبلغ ودیعه باشد ارتباط مشترک تا زمان پرداخت بدهی ابتدا به صورت یک طرفه و سپس به طور کامل قطع می شود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با اشاره به قطع بدهی خطوط تلفن همراه نیز خاطرنشان کرد: اگر بدهی مشترکان تلفن همراه در هر زمانی بیشتر از ودیعه نزد مخابرات شود شرکت ارتباطات سیار مجاز است ارتباط مشترک را قطع کند. البته این اقدام نیز پس ازاطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه به مشترک صورت می گیرد و به وی برای پرداخت بدهی مهلت داده می شود.

زارعیان گفت: شرایط فوق مربوط به تمامی مشترکان است اما مخابرات با برخی سازمانها و شرکتهایی که به استفاده بیش از مبالغ مورد نظر در یک ماه نیاز دارند هماهنگی هایی انجام داده تا خطوط این شرکتها در صورت رسیدن به این مبالغ بدهی قطع نشود. این قبیل مشترکان می توانند با هماهنگی با مخابرات و افزایش اعتبار خود از قطع میاندوره خطوط تلفن خود جلوگیری کنند.