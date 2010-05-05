توانایی قهرمانی را داشتیم/ باید مشکلات تاکتیکی را از بین بیریم

مجید زارعیان با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: این دوره از مسابقات به گواه کارشناسان حاضر در سطح فنی بالاتری نسبت به دوره قبل برگزار شد و اعضای تیم ما با آمادگی بدنی بالایی که از خود نشان دادند نتایج خوبی نیز کسب کردند.

وی ادامه داد: هشت جودوکار در قالب تیم جوانان ایران به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام و هر هشت نفرموفق به کسب مدال شدند که این یک اتفاق خوشایند برای جودو ایران بود که برای اولین بار اتفاق افتاد. ما یک ماه تلاش کردیم تا در نهایت به این مهم دست پیدا کردیم.

سرمربی تیم جوانان ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در طول یک ماه فرصتی که بعد از قبول مسئولیت داشتم تنها روی بالابردن آمادگی نفرات تیم کار کردیم، زمان کافی برای رفع مشکلات فنی و تاکتیکی در اختیار نداشتیم که برای مسابقات جهانی این مشکلات را رفع خواهیم کرد.

زارعیان با اشاره با ارائه مبارزات دیدنی جوانان ایران گفت: نفرات تیم هایی چون قزاقستان، مغولستان و ازبکستان از تجربه بالاتری نسبت به جوانان ما برخوردار بودند و میدانهای زیادی را تجربه کرده بودند و همین موضوع هم عامل برتری آنها بود.

وی در پایان گفت: مهرماه باید در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان حضور پیدا کنیم به همین دلیل بعد از پایان امتحانات خردادماه کار آماده سازی را آغاز خواهیم کرد.

یازدهمین دوره رقابتهای جوانان آسیا و چهارمین دوره رقابتهای نوجوانان آسیا اوایل هفته جاری با کسب عناوین نایب قهرمانی نوجوانان و سومی جوانان کشورمان در بانکوک تایلند برگزار شد.