همایش بزرگداشت فردوسی برگزار می شود

حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش به منظور بزرگداشت مقام و منزلت حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر گران سنگ ایران زمین در مجتمع فرهنگی هنری ولی عصر(عج) برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در این همایش شعرای آملی در وصف سعدی و شعر پارسی به قرائت شعر خواهند پرداخت، افزود: استاد حمید سبزواری از شاعران برتر معاصرکشورسخنرانی خواهد کرد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل با اشاره به اینکه این اداره در برگزاری مشاهیر و شعرا در یادبودهای آنان پیشگام است، تصریح کرد: زنده نگه داشتن فرودسی ، در واقع احیای زبان فارسی است.

جوادی در خصوص بخشی از زندگینامه حیکم فردوسی گفت: حکیم فردوسی در "طبران طوس" در سال 329 هجری به دنیا آمد.

وی با اشاره به اینکه از دوران کودکی و جوانی حکیم ابوالقاسیم فردوسی اطلاع درستی در دست نیست، ادامه داد: اما مشخص است که در جوانی با درآمدی که از املاک پدرش داشته به کسی محتاج نبوده است؛ اما اندک اندک آن اموال را از دست داده و به تهیدستی گرفتار شده است.

وی خاطرنشان کرد: فردوسی از همان ابتدای کار که به کسب علم و دانش پرداخت، به خواندن داستان هم علاقمند شد و مخصوصاً به تاریخ و اطلاعات مربوط به گذشته ایران عشق می ورزید.

به گفته جوادی ،علاقه به داستانهای کهن بود که او را به فکر به نظم در آوردن شاهنامه انداخت.

فردوسی در سال 370 یا 371 به نظم در آوردن شاهنامه را آغاز کرد و در اوایل این کار هم خود فردوسی ثروت و دارایی قابل توجهی داشت و هم بعضی از بزرگان خراسان که به تاریخ باستان ایران علاقه داشتند او را یاری می کردند ولی به مرور زمان و پس از گذشت سالهایی، در حالی که فردوسی بیشتر شاهنامه را سروده بود دچار فقر و تنگدستی شد.

تاریخ وفاتش را بعضی 411 و برخی 416 هجری قمری نوشته اند و در شهر طوس، در باغی که متعلق به خودش بود، به خاک سپردند.