راه اندازی لیگ بوکس در کرج /حضور دو بوکسور کرجی در اردوی تیم ملی

هوشنگ امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر از 16 باشگاه بوکس در کرج 12 باشگاه بطور فعال با هیئت بوکس همکاری دارند که سعی داریم چهار باشگاه دیگر را به صورت فعال به هیئت اضافه کنیم.

وی اظهار داشت: امید می رود تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تیم های حاضر در لیگ کرج مشخص شده تا بتوان در اوایل خرداد ماه استارت لیگ زده شود .

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر مجید سالاروند و مرتضی مهرنیا از بوکسرهای خوب کرج در اردوی تیم ملی حضور دارند.

امینی با اشاره به اینکه در سال گذشته بوکس کرج پس از 40 سال قهرمانی آسیا را بدست آورد، گفت: از رتبه بندی که اداره تربیت بدنی کرج در اواخر سال گذشته داشت گله دارم چرا که جایگاه ما در رده های بهتری قرار داشت .