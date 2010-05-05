  1. استانها
  2. تهران
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

راه اندازی لیگ بوکس در کرج /حضور دو بوکسور کرجی در اردوی تیم ملی

راه اندازی لیگ بوکس در کرج /حضور دو بوکسور کرجی در اردوی تیم ملی

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بوکس کرج گفت: پس از بازگشت دو بوکسور کرجی از اردوی تیم ملی و با تشکیل تیم های باشگاهای کرج، لیگ بوکس این کلانشهر راه اندازی می شود.

هوشنگ امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر از 16 باشگاه بوکس در کرج 12 باشگاه بطور فعال با هیئت بوکس همکاری دارند که سعی داریم چهار باشگاه دیگر را به صورت فعال به هیئت اضافه کنیم.
 
وی اظهار داشت: امید می رود تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تیم های حاضر در لیگ کرج مشخص شده تا بتوان در اوایل خرداد ماه استارت لیگ زده شود .
 
این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر مجید سالاروند و مرتضی مهرنیا از بوکسرهای خوب کرج در اردوی تیم ملی حضور دارند.
 
امینی با اشاره به اینکه در سال گذشته بوکس کرج پس از 40 سال قهرمانی آسیا را بدست آورد، گفت: از رتبه بندی که اداره تربیت بدنی کرج در اواخر سال گذشته داشت گله دارم چرا که جایگاه ما در رده های بهتری قرار داشت .
کد مطلب 1077048

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها