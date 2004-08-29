عليرضا رضايي به تاريخ كشتي ايران پيوست

به گزارش خبرنگار "مهر" عليرضا رضايي شب گذشته با شكست آرتورتايمازاف نايب قهرمان المپيك سيدنى و قهرمان جهان ازازبكستان به مقام نايب قهرمانى بازيهاى المپيك 2004 آتن رسيد.

رضايي كه تا مرحله نهايي با اقتدارهمه حريفان خود را شكست داده بود درديدار فينال مغلوب ضربه فني حريف قدرتمند خود شد تا مدال طلاي اين وزن را از دست بدهد و با مدال نقره به كارخود پايان بخشد. اين براي اولين با درتاريخ كشتي ايران است كه يك كشتي گيرسنگين وزن به ديدارپاياني رقابتهاي المپيك راه پيدا كرده بود و توانست مدال نقره را ازآن خود كند.