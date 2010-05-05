رئیس قوه قضائیه وارد همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام سید صادق آملی لاریجانی در ورود به همدان در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به گسترش سفرهای استانی این قوه اظهار داشت: سفر به استان هایی که در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است مد نظر ماست.

آیت الله لاریجانی با اشاره به انجام نخستین سفر استانی اش به همدان از برگزاری برنامه دیدار با نخبگان، دیدار با قضات، دیدار با خانواده شهدا و حضور در جمع خبرنگاران برای جمع بندی سفر دو روزه اش خبر داد.

وی یادآور شد: امیدواریم سفر به همدان پربرکت باشد و از نتایج آن بهره مند شویم.

رئیس قوه قضائیه به مدت دو روز در همدان حضور خواهد داشت و با شرکت در شورای اداری استان با مدیران دیدار می کند.

آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای ورود به همدان با حضور در گلزار شهدای این شهر با شهدا تجدید میثاق کرد.