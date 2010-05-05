به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در دانشگاه پوردو با آزمایش بر روی گونه های مختلف توت فرنگی دریافتند یکی از این گونه ها به نام Seascape از تواناییهای لازم برای رشد و نمو در فضا برخوردار است.

به گفته دانشمندان هدف اصلی این مطالعات بررسی امکان کشت دادن گیاهان در فضا با حداقل عوامل مورد نیاز برای تولید است و این توت فرنگی برای رشد به دوره های نوری کوتاهتری نیاز داشته و در نهایت میزان میوه های به دست آمده از آن با دیگر گیاهان توت فرنگی برابر است. این گیاه گونه ای است که نسبت به نور روز خنثی است. به این معنی که نسبت به طول مدتی که در معرض نور آفتاب قرار می گیرند حساسیتی ندارند.

بر همین اساس دانشمندان این گیاه را در معرض تابش نور در دوره هایی بیشتر از 20 ساعت و کمتر از 10 ساعت قرار دادند، نتایج آزمایش نشان داد با وجود اینکه تعداد میوه های به دست آمده از گیاهی که کمتر در معرض نور خورشید قرار داشت کمتر بود اما با توجه به ابعاد و بزرگی میوه ها حجم کلی محصول با دیگر گیاهان برابری می کرد.

بر اساس گزارش زی نیوز، این مطالعه نشان داد توت فرنگی Seascape گزینه بسیار مناسبی برای کشاورزی در فضا به شمار می رود زیرا با بسیاری از ویژگیهایی که ناسا برای محصولات فضایی تعریف کرده است همخوانی دارد. بوته های توت فرنگی کوچک بوده و با محدودیت فضا و حجم سازگاری دارند. همچنین به دلیل نیاز به نور کم و تولید محصولات کمتر اما بزرگتر، این گیاه از میزان نیروی کار و انرژی که برای کاشت و نگهداری نیاز دارد خواهد کاست.