ضرورت تشکیل مجامع مشترک برای مدیریت منابع آبی

به گزارش خبرنگار مهر، چونلی هان صبح امروز در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری گفت: منابع آب و امنیت این ماده حیاتی در دنیا هم اکنون به یک چالش جهانی تبدیل شده که فراروی تمامی مردم دنیا قرار گرفته است.

نماینده یونسکو افزود: این چالش در مناطق جنوب، غرب و جنوبشرق آسیا و نیز منطقه خاورمیانه، نمود یافته و هم اکنون به یکی از اولویتهای دولتها در این کشورها قرار گرفته است. بر این اساس سازمان ملل متحد نیز موضوع آب را در رده بالایی از برنامه های خود، در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون سیستم های آبی در اکثر کشورهای دنیا تحت فشار قرار دارند و برای حل معضلات مربوط به آن باید واکنش های اجتماعی را با برنامه های مدیریت منابع آبی، همراه کرد و برنامه نظام مندی را برای این امر داشته باشیم.

به گفته چونلی هان، باید منابع آبی را به نحوی مدیریت کرد که به خصوص حوزه منابع مشترک و فرامرزی، به صورت مشترک در راستای هم افزایی، برنامه ریزی شوند و در این راستا باید مجامع مشترکی را برای منابع آبی داشته باشیم.