انتخاب یک نماینده مجلس برای پیگیری اعتراضات آزمون دستیاری

سید رمضان محسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع آزمون دستیاری سال 88 در کمیسیونهای "بهداشت و درمان" و "آموزش و تحقیقات" مجلس در حال پیگیری است و معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیز توضیحات کاملی را در مورد اعتراضات داوطلبان به نمایندگان ارائه کرده است.

وی اضافه کرد: در جلساتی که در کمیسیونها برگزار شد چهار نفر از داوطلبان معترض دستیاری به نمایندگی از سایر داوطلبان در کمیسیونها حاضر شدند و پس از بحث و تبادل نظر در نهایت مقرر شد که یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت به عنوان نماینده نمایندگان به وزارت بهداشت دعوت شود و از نزدیک تمامی مستندات آزمون دستیاری 88 را مورد مطالعه قرار دهد.

محسن پور یادآور شد: دکتر "شاهرخ رامین" عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده معرفی شد که وزارت بهداشت مستندات دستیاری را به اطلاع وی می رساند.

وی گفت: وزارت بهداشت آماده است به سئوالات هر داوطلبی در حوزه آزمون دستیاری و شبهه های احتمالی پاسخ دهد و سنجش آمادگی پاسخگویی را دارد.

مشاور وزیر بهداشت در امور مجلس در خصوص خواسته داوطلبان مبنی بر اعلام اسامی متخلفان یادآور شد: در مورد اعلام اسامی متخلفان باید گفت که این موضوع در حیطه دستگاه قضایی است و پس از صدور احکام مربوطه، متخلفان معرفی می شوند.

وی در مورد انتشار اسامی 100 نفر اول آزمون دستیاری 88 نیز خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در رابطه با آزمون دستیاری مطابق قانون باشد از سوی وزارت بهداشت انجام می گیرد و نمی توان بر اساس احساسات افراد سرنوشت عده کثیری را به مخاطره انداخت.

محسن پور در مورد طولانی شدن روند اعلام نتایج اولیه آزمون دستیاری گفت: آیین نامه این اجازه برای طولانی شدن روند اجرایی آزمون به مجریان داده است تا با دقت هرچه بیشتر مدارک و مستندات را بررسی کنند و حقی از فردی ضایع نشود.