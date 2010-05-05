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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

محسن پور به مهر خبر داد:

انتخاب یک نماینده مجلس برای پیگیری اعتراضات آزمون دستیاری

انتخاب یک نماینده مجلس برای پیگیری اعتراضات آزمون دستیاری

مشاور وزیر بهداشت در امور مجلس با اشاره به پیگیری کمیسیون های آموزش و تحقیقات مجلس در مورد آزمون دستیاری از انتخاب یکی از نمایندگان مجلس برای پیگیری موضوع در وزارت بهداشت خبر داد.

سید رمضان محسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع آزمون دستیاری سال 88 در کمیسیونهای "بهداشت و درمان" و "آموزش و تحقیقات" مجلس در حال پیگیری است و معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیز توضیحات کاملی را در مورد اعتراضات داوطلبان به نمایندگان ارائه کرده است.

وی اضافه کرد: در جلساتی که در کمیسیونها برگزار شد چهار نفر از داوطلبان معترض دستیاری به نمایندگی از سایر داوطلبان در کمیسیونها حاضر شدند و پس از بحث و تبادل نظر در نهایت مقرر شد که یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت به عنوان نماینده نمایندگان به وزارت بهداشت دعوت شود و از نزدیک تمامی مستندات آزمون دستیاری 88 را مورد مطالعه قرار دهد.

محسن پور یادآور شد: دکتر "شاهرخ رامین" عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده معرفی شد که وزارت بهداشت مستندات دستیاری را به اطلاع وی می رساند.

وی گفت: وزارت بهداشت آماده است به سئوالات هر داوطلبی در حوزه آزمون دستیاری و شبهه های احتمالی پاسخ دهد و سنجش آمادگی پاسخگویی را دارد.

مشاور وزیر بهداشت در امور مجلس در خصوص خواسته داوطلبان مبنی بر اعلام اسامی متخلفان یادآور شد: در مورد اعلام اسامی متخلفان باید گفت که این موضوع در حیطه دستگاه قضایی است و پس از صدور احکام مربوطه، متخلفان معرفی می شوند.

وی در مورد انتشار اسامی 100 نفر اول آزمون دستیاری 88 نیز خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در رابطه با آزمون دستیاری مطابق قانون باشد از سوی وزارت بهداشت انجام می گیرد و نمی توان بر اساس احساسات افراد سرنوشت عده کثیری را به مخاطره انداخت.

محسن پور در مورد طولانی شدن روند اعلام نتایج اولیه آزمون دستیاری گفت: آیین نامه این اجازه برای طولانی شدن روند اجرایی آزمون به مجریان داده است تا با دقت هرچه بیشتر مدارک و مستندات را بررسی کنند و حقی از فردی ضایع نشود.

کد مطلب 1077084

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