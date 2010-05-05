به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخ منش بسکتبالیست ایرانی الاصل است که در آمریکا اقامت دارد. این بازیکن که گفته می‎شود پدری ایرانی و مادری آمریکایی دارد می‌تواند شانس خود را برای همراهی تیم ملی ایران در رقابت‏‎های قهرمانی جهان امتحان کند. البته در صوتیکه بتواند با تهیه پاسپورت ایرانی به کشورمان سفر کرده و پس از شرکت در تست مربیان تیم ملی و تمرینات گروهی این تیم نظر مساعد آنها را جلب کند.

حسن نوربخش سرپرست تیم ملی بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این مطلب اظهار داشت: از ویژگی‎های این بازیکن و اینکه در پست یک و 2 بازی می‎کند، زیاد شنیده‏ایم. اما زمانی می‎توان در مورد وضعیت او نظر نهایی را داد که چند روز از تمریناتش در کنار دیگر اردونشینان تیم ملی گذشته باشد.

وی تصریح کرد: نداشتن پاسپورت ایرانی کار علی فرخ منش را برای سفر به آسیا و ایران مشکل کرده است. فدراسیون بسکتبال تمام تلاش خود را انجام می‎دهد تا بتواند این مشکل را برطرف و زمینه را برای حضور وی در اردوهای آماده‎سازی مهیا کند.

نوربخش همچنین در مورد دیگر بازیکنان ایرانی شاغل در آمریکا که قرار است که به اردوی تیم ملی بسکتبال بپیوندند، گفت: حامد حدادی که به ایران آمده و تا چند روز دیگر تمرینات خود را با تیم ملی آغاز می‎کند. ارسلان کاظمی - کاپیتان پیشین تیم جوانان - هم قرار است در اولین فرصت و پس از پایان کارش در آمریکا، به ایران بازگردد تا در کنار دیگر اردونشینان تمرینات خود را دنبال کنند.

تیم ملی بسکتبال کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می‎کند. این رقابت‌ها از 6 شهریورماه به میزبانی همزمان 4 شهر در کشور ترکیه آغاز شده و تا 21 شهریورماه ادامه خواهد داشت.