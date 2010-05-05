ساماندهی کودکان کار در لرستان نیازمند همکاری همه دستگاههاست

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ بهمن نورالهی عصر سه شنبه در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران افزایش حاشیه نشینی و طلاق را از علل رشد پدیده کودکان خیابانی دانست و بیان داشت: در کلیه جوامع بقای جامعه با کودکان است و برای اینکه جامعه به رشد متعالی خود برسد باید با تربیت صحیح آنها را برای زندگی عادی و اجتماعی آماده کرد.

وی افزود: از طرفی کار یکی از ویژگی های دیرین زندگی بشر به شمار می رود که در کشور ما نیز مانند سایر کشورها از دیر باز تا کنون به صورت های مختلف شاهد کارکودکان بوده و هستیم.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: متاسفانه امروزه ما شاهد کودکانی هستیم که به جای شادی و بازی که لازمه رشد و پرورش آنها است و به جای رفتن به مدرسه، آشفته و پریشان خاطر آواره خیابانها و کارگاههای کوچک و بزرک می شوند تا شاید بتوانند راهگشای مسائل و مشکلاتی باشند که در این سن هیچ ربطی به آنها ندارد.

سرهنگ نورالهی یادآور شد: آنان کودکانی هستند که از ادامه روند رشد طبیعی و زندگی ای که سایر همسالان خود دارند باز مانده اند و درمکان های پرتردد و شلوغ و آلوده شهرها به کار و زندگی در خیابانها روی آورده اند که مراحل جامعه پذیری را نه در کانون سالم خانواده و مدرسه و همسالان بلکه در فضای بی اعتمادی و آسیب های گوناگون و محیط مادی بزرگ سال سپری می کنند.

وی گفت: رشد بی رویه جمعیت و مهاجرت، افزایش طلاق، حاشیه نشینی، فقر فرهنگی اقتصادی، عدم سلامت بعضی ازوالدین، بیکاری و عدم مهارت برای اشتغال مطابق رشد صنعتی آرام آرام زمینه را برای کودکان خیابانی و همچنین تکدی گری فراهم می سازد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان لرستان در مورد وضعیت ساماندهی کودکان خیابانی و کار، عنوان کرد: یک نهاد به تنهایی توان ساماندهی به این معضل را نخواهد داشت و این امر هماهنگی و همکاری دستگاههای دولتی، عمومی، خصوصی و نهادهای مردمی را طلب می کند.

سرهنگ نورالهی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از پدیده کودکان خیابانی، بروز انواع بیماریها، قرار گرفتن و گرفتار شدن این افراد در دام باندهای قاچاق و بزهکاری را از جمله مشکلات و تبعات حضور کودکان در خیابانها برشمرد.