تصویب کلیات طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای و تربیت معلم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی طرح دو فوریتی طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی را بررسی و با کلیات آن موافقت کردند.

کلیات این طرح با 143 رای مخالف، 38 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این طرح وزارت آموزش و پرورش موظف می شود برای سال تحصیلی 90-89 نسبت به پذیرش دانشجو روزانه و شبانه از بین داوطلبان آزمون در مقطع کاردانی و همچنین کارشناسی ناپیوسته حداقل برابر با ظرفیتی که در سال 89-88 پذیرفته شده اند برای آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی اقدام کند.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: معتقدم با تصویب این طرح وزارت آموزش و پرورش را در وظایف وزارت علوم دخالت می دهیم درحالیکه ما باید وزارت علوم را تقویت دهیم و کارهای تخصصی آنان را به ارباب تخصص بسپاریم.

وی از نمایندگان خواست با رد کلیات این طرح کاری کنند تا مراکز فنی و حرفه ای تحت نظارت وزارت علوم قرار گیرد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس روز گذشته با دو فوریت این طرح موافقت کرده بودند.