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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

تصویب کلیات طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای و تربیت معلم

تصویب کلیات طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای و تربیت معلم

کلیات طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی در جلسه علنی امروز به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی طرح دو فوریتی طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی را بررسی و با کلیات آن موافقت کردند.

کلیات این طرح با 143 رای مخالف، 38 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این طرح وزارت آموزش و پرورش موظف می شود برای سال تحصیلی 90-89 نسبت به پذیرش دانشجو روزانه و شبانه از بین داوطلبان آزمون در مقطع کاردانی و همچنین کارشناسی ناپیوسته حداقل برابر با ظرفیتی که در سال 89-88 پذیرفته شده اند برای آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی اقدام کند.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: معتقدم با تصویب این طرح وزارت آموزش و پرورش را در وظایف وزارت علوم دخالت می دهیم درحالیکه ما باید وزارت علوم را تقویت دهیم و کارهای تخصصی آنان را به ارباب تخصص بسپاریم.

وی از نمایندگان خواست با رد کلیات این طرح کاری کنند تا مراکز فنی و حرفه ای تحت نظارت وزارت علوم قرار گیرد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس روز گذشته با دو فوریت این طرح موافقت کرده بودند.

کد مطلب 1077135

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