نشریات دانشجویی باید ارتقاء کیفی را در اولویت کاری خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمدرضا دستغیب روز چهارشنبه در آستانه برگزاری دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد افزود: نشریات دانشجویی فرصتی برای بروز توانایی های دانشجویان در محیط دانشگاهی و جامعه است به گونه ای که می توانند از این فضا برای فعال شدن در نشریات ملی بهره بگیرند.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین در خصوص پایان نامه های دانشجویی تصریح کرد: پایان نامه های دانشجویی،از انتزاعی بودن باید به سمت کاربردی و عملیاتی شدن پیش بروند و ارتباطی معنادار با جامعه پیدا کنند.



نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه دانشجویان پزشکی عمدتا جزء نخبگان دانشجویی هستند، افزود: جشنواره فرهنگی کمک جدی است که بتواند فشارهای ناشی از کلاس های درس را جبران کند.



دستغیب با بیان اینکه در بعضی از رشته های دانشگاهی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستیم، اظهار امیدواری کرد: رشته های تحصیلی دیگر هم بتوانند به سرعت در این مسیر گام های موثری بردارند.



وی در خصوص ارتباط شعار این جشنواره با نام تجلی ایمان، اندیشه خلاق و شکوفایی فرهنگی با شعار امسال توسط رهبری با نام همت و کار مضاعف، خاطرنشان کرد: این شعار در صورت محقق شدن در کنار تلاش و کار مضاعف می تواند در رشد علمی و فرهنگی دانشجویان موثر باشد.



دستغیب پیرامون برگزاری نمایشگاه هایی در حاشیه این جشنواره افزود: این نمایشگاه ها می توانند تاثیر مثبتی روی شکوفایی فرهنگی و هویت یابی دانشجویان داشته باشد.



دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور از 29 الی 31 اردیبهشت ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.