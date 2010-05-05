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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

اکران "شیر و عسل" در 70 سینما شروع شد

اکران "شیر و عسل" در 70 سینما شروع شد

اکران فیلم سینمایی "شیر و عسل" به کارگردانی آرش معیریان از امروز چهارشنبه در 70 سینمای تهران و شهرستان‌ها شروع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کمدی در 30 سالن تهران از جمله سینماهای عصرجدید، بهمن، اریکه ایرانیان، آستارا، جوان، شاهد، میلاد، سروش، ناهید، گلریز، مرکزی و فرهنگسرای پیروزی روی پرده می‌رود. "شیر و عسل" جایگزین فیلم "سلام بر عشق" به کارگردانی اصغر نعیمی در گروه عصر جدید شده است.

اکران همزمان "شیر و عسل" در 40 شهر از جمله اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان، یزد، رشت و... شروع شده است. در این فیلم پوریا پورسرخ، مهران غفوریان، مهران رجبی، یوسف صیادی، حسین رفیعی‌، فتحعلی اویسی، علی صادقی، افسانه پاکرو و فلور نظری بازی کرده‌اند.

آرش معیریان فیلم‌های سینمایی "کما"، "شارلاتان"، "چپ‌دست" و "آنکه دریا می‌رود" را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1077144

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