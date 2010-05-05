موضوع هسته ای ایران شفاف است/ مخالف تحریم همسایگان خود هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، "احمد داوود اوغلو" روز سه شنبه گفت که کشورش هر اقدامی را برای ایجاد اطمینان میان ایران و کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده به منظور جلوگیری از تحریم احتمالی علیه ایران و ماجراجویی های غرب علیه این کشور انجام می دهد.

داوود اوغلو افزود: ما هم اکنون تلاشهای زیادی را برای کاهش تنش ها میان ایران و غرب مخصوصا آمریکا انجام می دهیم. ما مخالف ایده تحریم نه تنها علیه ایران بلکه علیه همه کشورهای همسایه خود هستیم.

وزیر امور خارجه ترکیه ضمن ابراز امیدواری درباره حل موضوع هسته ای ایران خواستار افزایش تلاشهای دیپلماتیک به منظور ایجاد اطمینان میان این کشور و غرب شد.

بر اساس این گزارش ترکیه از اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و بارها مخالفت خود را با سیاست فشار و تحریم آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران اعلام کرده است.

داوود اوغلو پیشتر طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بود: برزیل و ترکیه به همکاری با یکدیگر برای دستیابی به حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران ادامه می دهند و امیدواریم که طی هفته آتی پیشرفتی در مسیر برنامه هسته ای این کشور حاصل شود.