محور خرم آباد - بروجرد مسدود می شود

سرهنگ هویدا تزار در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: محور خرم آباد - بروجرد در روزهای چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری به مدت سه ساعت مسدود می باشد.

وی تصریح کرد: مسدود شدن مسیر یاد شده به علت عملیات راه سازی و ریزش برداری در محور خرم آباد - بروجرد حد فاصل کیلومتر پنج تا هفت گردنه زاغه می باشد.

رئیس پلیس راه استان لرستان ادامه داد: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری و روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته آینده محوز یاد شده از ساعت 12 تا 15 مسدود است.

سرهنگ تزار خاطر نشان کرد: توصیه می شود رانندگانی که قصد تردد در این مسیر را دارند بگونه ای برنامه ریزی کنند که در ساعات یاد شده با ترافیک مواجه نشوند.