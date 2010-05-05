  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

سرهنگ تزار:

محور خرم آباد - بروجرد مسدود می شود

محور خرم آباد - بروجرد مسدود می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان لرستان از مسدود شدن محور خرم آباد - بروجرد خبر داد.

سرهنگ هویدا تزار در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: محور خرم آباد - بروجرد در روزهای چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری به مدت سه ساعت مسدود می باشد.

وی تصریح کرد: مسدود شدن مسیر یاد شده به علت عملیات راه سازی و ریزش برداری در محور خرم آباد - بروجرد حد فاصل کیلومتر پنج تا هفت گردنه زاغه می باشد.

رئیس پلیس راه استان لرستان ادامه داد: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری و روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته آینده محوز یاد شده از ساعت 12 تا 15 مسدود است.

سرهنگ تزار خاطر نشان کرد: توصیه می شود رانندگانی که قصد تردد در این مسیر را دارند بگونه ای برنامه ریزی کنند که در ساعات یاد شده با ترافیک مواجه نشوند.

کد مطلب 1077173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها