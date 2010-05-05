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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۳۹

همایش ملی "پایش و پیش آگاهی از گرد و غبار" در ایلام برگزار می شود

همایش ملی "پایش و پیش آگاهی از گرد و غبار" در ایلام برگزار می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: همایش ملی پایش و پیش آگاهی از گرد و غبار در ایلام برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، غلامرضا حسنی غربا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این همایش با حضور مسئولان ارشد کشوری، کارشناسان در روزهای 21 و 22 اردیبهشت ماه در ایلام برگزار می شود.

وی بیان داشت: در این همایش هشت مقاله علمی در زمینه گرد و غبار ارائه می شود.

این مسئول عنوان کرد: در این همایش رئیس مرکز هواشناسی کشور عراق نیز حضور خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در این همایش آخرین دستاوردهای کشور در زمینه گرد و غبار ارائه می شود، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین راههای مقابله با گرد و غبار پیشگیری است.

حسنی غربا یادآور شد: گرد و غبار در سالهای اخیر باعث بروز مشکلات متعددی برای استانهای غربی کشور شده است.

کد مطلب 1077201

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