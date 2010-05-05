  1. استانها
کار خرید جو تضمینی در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: کار خرید جو تضمینی در ایلام آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدعلی اقدسی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کار خرید جو تضمینی با استقرار مراکز خرید در مناطق مختلف استان ایلام آغاز شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر پنج مرکز خرید در مناطق جنوبی و شمالی استان ایلام برای خرید غلات مستقر شده است که کار خرید جو و گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را عهده ‌دار هستند.

این مسئول اضافه کرد: براساس اعلام مسئولان مربوطه قیمت مصوب برای هر کیلوگرم جو تضمینی در ایلام 260 تومان برآورد و مشخص شده است.

وی گفت: براساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده امسال 30 هزار تن جو مازاد برنیاز جوکاران ایلامی خریداری می‌شود.

 

