مشکل تمدید ویزای ایرانیان متقاضی دوره زبان دانشگاه پونا/ واکنش رایزن ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان ایرانی طی این نامه الکترونیکی تعداد افرادی که به این مشکل دچار شده اند را 150 نفر اعلام کرده و خاطرنشان کرده اند: "دو ماه است که برای تحصیل در مقاطع لیسانس تا دکتری به شهر پونا عزیمت کرده ایم و هنگام مسافرت به هند برگ پذیرش دوره چهار ماهه زبان انگلیسی دریافت کردیم اما پس از مراجعت به سفارت هند در ایران به ما ویزای سه ماهه دادند و اعلام کردند ویزا در هند قابل تمدید است اما الآن پس از گذشت بیش از دو ماه پلیس هند از تمدید ویزا امتناع ورزیده و اعلام کرده است که شما باید به ایران برگردید و دوباره از ایران ویزای خود را تمدید کنید."

در ادامه این نامه آمده است: "از آنجا که برای ادامه تحصیل در مقطع لیسانس و فوق لیسانس به اینجا آمده ایم باید برای گرفتن پذیرش دانشگاه و مشخص شدن کالج تا حدود سه ماه دیگر اینجا بمانیم تا وضعمان مشخص شود. از طرف دیگر بچه هایی که به ایران رفته اند برای گرفتن ویزا از سفارت هند با مشکل مواجه شده اند."

محمد حسین کریم رایزن علمی ایران در هند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکل عدم تمدید ویزای ایرانیان متقاضی دوره های زبان انگلیسی دانشگاه پونا گفت: "این مشکل حدود 10 روز گذشته به رایزنی علمی منتقل شده است. بلافاصله مشکل را به صورت مکتوب به سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو و سرکنسولگری در بمبئی منعکس کردیم و آنها در حال پیگیری قضیه هستند و به نظر می رسد ظرف چند روز آینده پیگیری های سفارت جمهوری اسلامی ایران به نتیجه برسد."

وی خاطرنشان کرد: "کلیه دوره های زبان انگلیسی و صدور و دریافت پذیرش و صدور ویزا توسط سه مجموعه دانشگاه پونا، واسطه های متقاضیان پذیرش و سفارت هند انجام می شود و دقیقا موضوع به رابطه این سه بازمی گردد. افرادی که دچار مشکل شده اند اگرچه دانشجو نیستند اما چون شهروندان ایرانی هستند مسئولین باید مسئولیت خود را ادا کنند تا این افراد از نگرانی بیرون آیند."

کریم افزود: "گزارش مشروح پدیده ای که برای دوره زبان انگلیسی دانشگاه پونا پیش آمده است به وزارتخانه های علوم، بهداشت و امور خارجه منعکس شده است و سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو و کنسولگری در بمبئی تلاش می کنند که مشکل حل شود."

رایزن علمی ایران در هند افزود: "مشاور رایزنی علمی در دانشگاه پونا، نماینده داوطلبان دوره زبان و معاون بین الملل دانشگاه پونا پیگیری مشکل هستند و گزارش پیگیری هایشان را منعکس می کنند."