فجر را شکست می دهیم/ بوشهر شهری دوست داشتنی است

کاپیتان این روزهای شاهین بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با تمامی قوا به مصاف این تیم خواهیم رفت و نخواهیم گذاشت سرنوشتمان به روز آخر برسد.

وی اظهار داشت: فجر از سرمربی خوب و با تجربه ای برخوردار است اما سرمربی شاهین نیز مرد روزهای سخت است و قطعاً شاهین را در لیگ نگه خواهد داشت.

رضایی گفت: شرایط برای هر دو تیم سخت و بسیار حساس است کسب حداکثر امتیازات در این بازی از سوی هر تیم ضامن بقای آن در فصل بعد خواهد بود که امیدواریم ما بتوانیم حداکثر امتیازات را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه بازی خوبی مقابل استقلال به نمایش نگذاشتیم، گفت: البته استقلال نیز بازی خوبی به نمایش گذاشت و به نظر من این تیم مستحق پیروزی نبود.

رضایی با تشکر از مردم بوشهر گفت: طی مدت کوتاهی که در شهر بوشهر بوده ام مردم این شهر همواره به من لطف داشته اند و در کل شهر بوشهر شهری دوست داشتنی است که انسان در آن احساس غربت نمی کنم.