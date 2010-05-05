فراز کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیمش برابر استقلال اهواز گفت: دیدارهای هفته‌های پایانی لیگ برتر شرایط خاص خود را دارد، مانند همین بازی ما برابر استقلال اهواز. در این بازی استقلال اهواز سقوطش به لیگ دسته اول قطعی شده است و تنها برای اعتبار خود بازی می کند، ما هم با شرایطی که بر جدول حاکم است، از رده پنجم بالاتر صعود نمی کنیم.

وی در ادامه افزود: با این وجود سعی می کنیم در دیدار برابر استقلال اهواز با حمایت تماشاگران یک خداحافظی باشکوه از هواداران تراکتورسازی در آخرین دیدار خانگی خود داشته باشیم. آنها یکسال از تیم ما حمایت و پشتیبانی کرده‌اند و شایسته یک خداحافظی باشکوه هستند.

"تیم تراکتورسازی حتی اگر در دو دیدار آینده‌اش به پیروزی دست یابد، نمی تواند جایگاه خود را از رده ششم جدول ارتقا دهد. با این شرایط آیا تیم تراکتورسازی انگیزه‌ای برای پیروزی در دیدارهای پیش رو دارد؟"، کمالوند در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: می خواهیم از اعتبار و نام تراکتورسازی دفاع کنیم. تراکتورسازی متعلق به هواداران است و هواداران از ما تا آخرین لحظه پیروزی می خواهند. برای هواداران فرقی نمی کند تراکتورسازی هفتم شود یا ششم، آنها فقط نمی خواهند تیم‌شان در خانه بازنده نشود و ما قطعا مطابق خواسته حامیان تیم عمل می کنیم.

کمالوند در خصوص چگونگی تمدید قرارداد خود با باشگاه تراکتورسازی گفت: آقای شفق همراه اعضای اتحادیه فوتبال به اسپانیا سفر کرده بود و به تازگی به ایران آمده است. من فردا بعد از بازی با ایشان مذاکره می کنم و اگر توافق نهایی حاصل شد قراردادی جدید به امضا می رسانم.

تیم فوتبال تراکتورسازی عصر پنجشنبه در چارچوب هفته سی و سوم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر تبریز به مصاف استقلال اهواز می رود.