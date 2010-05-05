انگیزه برای خلق آثار موسیقایی وجود ندارد

علی اکبر شکارچی نوازنده پیشکسوت کمانچه ضمن بیان این مطلب چرایی مساعد نبودن شرایط برگزاری کنسرت را به موانع نهفته در عرصه موسیقی تعبیر کرد و گفت : به عقیده من سخت بودن شرایط برگزاری کنسرت ،نبود جای مناسب برای تمرین گروه های موسیقی و یا حتی بالا بودن اجاره سالن دلایل عدم برگزاری کنسرت محسوب نمی شود.

وی در ادامه افزود : هنرمندان موسیقی عاشق کار و حرفه خود هستند و با همه مشکلات در این حوزه کنار می آیند کما اینکه تا کنون با ناملایمتی های موجود درعرصه موسیقی کنار آمده و کار خود را انجام داده اند به نظرمن مشکل اصلی فراهم نبودن شرایط مناسب برای برانگیختن شوق در هنرمند است.

این نوازنده کمانچه در پایان افزود : خود من همواره دوست داشتم که گروهی از هنرمندان جوان و با انگیزه تشکیل دهم ولی متاسفانه انگیزه کافی برای چنین کاری نداشتم و ترجیح داده ام که فقط برای ساخت آلبوم های موسیقی گروهی از نوازندگان را دور هم جمع کنم و آلبومی منتشر کنیم به همین دلیل مجبور شدیم همه فعالیت ها غیر از تدریس را متوقف کنیم.