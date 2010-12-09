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۱۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

میان رشته‏ای بودن تعارضی با تخصص ندارد

میان رشته‏ای بودن تعارضی با تخصص ندارد

استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر با اشاره به اینکه میان رشته‌ای بودن تعارضی با تخصص ندارد، گفت: آشنایی با دستاوردهای علوم طبیعی حائز اهمیت است.

دکتر محمد ضیمران درگفتگو با خبرنگارمهر در مورد گستردگی علوم انسانی و نیازهای آن گفت: در رشته من آن چیزی که خیلی اهمیت دارد یکی روانشناسی و دیگری جامعه شناسی و علوم سیاسی و یکی هم مبانی نظری هنر است، اینها دانشهایی هستند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و در رشته من این حوزه‎ها باید مورد توجه هستند. 

این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر در مورد اینکه در جهان میان رشته ای چگونه می توان با مسئله تخصص کنار آمد، اظهار داشت: تخصص یکی از مهمترین دستاوردهای مدرنیته است. بنابراین من در رشته خودم سعی می‎کنم تمرکز داشته باشم ولی برای اینکه بتوانم مبانی جامع تری در حوزه خودم فراهم کنم سعی می‏کنم از دستاوردهای علمی و یافته‎های سایر حوزه‎ها هم بهره بگیرم. بنابراین میان رشته‏ای بودن هیچ نوع تعارضی با تخصص ندارند.
 
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: علوم انسانی بهرحال از لحاظ روش و متدلوژی نیازمند این است که دستاوردهای علوم طبیعی را برای رسیدن به نتایج علمی مورد بهره برداری قرار دهد بنابراین آشنایی روشی با دستاوردهای علوم طبیعی حائز اهمیت است.
کد مطلب 1077277

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