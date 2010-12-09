دکتر محمد ضیمران درگفتگو با خبرنگارمهر در مورد گستردگی علوم انسانی و نیازهای آن گفت: در رشته من آن چیزی که خیلی اهمیت دارد یکی روانشناسی و دیگری جامعه شناسی و علوم سیاسی و یکی هم مبانی نظری هنر است، اینها دانشهایی هستند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و در رشته من این حوزهها باید مورد توجه هستند.
این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر در مورد اینکه در جهان میان رشته ای چگونه می توان با مسئله تخصص کنار آمد، اظهار داشت: تخصص یکی از مهمترین دستاوردهای مدرنیته است. بنابراین من در رشته خودم سعی میکنم تمرکز داشته باشم ولی برای اینکه بتوانم مبانی جامع تری در حوزه خودم فراهم کنم سعی میکنم از دستاوردهای علمی و یافتههای سایر حوزهها هم بهره بگیرم. بنابراین میان رشتهای بودن هیچ نوع تعارضی با تخصص ندارند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: علوم انسانی بهرحال از لحاظ روش و متدلوژی نیازمند این است که دستاوردهای علوم طبیعی را برای رسیدن به نتایج علمی مورد بهره برداری قرار دهد بنابراین آشنایی روشی با دستاوردهای علوم طبیعی حائز اهمیت است.
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