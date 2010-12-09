دکتر محمد ضیمران درگفتگو با خبرنگارمهر در مورد گستردگی علوم انسانی و نیازهای آن گفت: در رشته من آن چیزی که خیلی اهمیت دارد یکی روانشناسی و دیگری جامعه شناسی و علوم سیاسی و یکی هم مبانی نظری هنر است، اینها دانشهایی هستند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و در رشته من این حوزه‎ها باید مورد توجه هستند.

این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر در مورد اینکه در جهان میان رشته ای چگونه می توان با مسئله تخصص کنار آمد، اظهار داشت: تخصص یکی از مهمترین دستاوردهای مدرنیته است. بنابراین من در رشته خودم سعی می‎کنم تمرکز داشته باشم ولی برای اینکه بتوانم مبانی جامع تری در حوزه خودم فراهم کنم سعی می‏کنم از دستاوردهای علمی و یافته‎های سایر حوزه‎ها هم بهره بگیرم. بنابراین میان رشته‏ای بودن هیچ نوع تعارضی با تخصص ندارند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: علوم انسانی بهرحال از لحاظ روش و متدلوژی نیازمند این است که دستاوردهای علوم طبیعی را برای رسیدن به نتایج علمی مورد بهره برداری قرار دهد بنابراین آشنایی روشی با دستاوردهای علوم طبیعی حائز اهمیت است.