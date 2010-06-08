خیابانهای کرج در اشغال مسافربران شخصی / مشاجره برای کسب روزی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این در حالیست که به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرج اغلب آنان از وضعیت معیشتی چندان مناسبی برخوردار نیستند در عین حال کار کردن زیر تابش مستقیم آفتاب تابستان و سرمای زمستان، در همه ساعت های روز با مبلغی اندک بسیار طاقت فرساست، بخصوص زمانیکه هزینه های سرسام آور بنزین و استهلاک ماشین و تعمیرات نیز به آن اضافه شود.

اما امروز تاکسیرانانی که به صورت قانونمند به کار خود اشتغال دارند از وجود مسافربران شخصی در سطح شهر گله مندند. بسیاری از آنان هر روز باید در مسابقه سوارکردن مسافر با مسافربران کورس بگذارند و اینطور به نظر می رسد که در این مبارزه هیچ قانونی حاکم نیست، هرکس زودتر از راه رسید برنده است.

نبود نظارت کافی عامل فعالیت مسافربرهای شخصی

یکی از رانندگان در این خصوص به خبرنگار مهر در کرج گفت: متاسفانه هیچ نظارتی روی فعالیت این مسافربرها انجام نمی گیرد. مردم هم نسبت به این مسئله بی اهمیت هستند این در حالیست که بیشتر حوادث در اثر بی احتیاطی و سوار شدن به اتومبیلهای شخصی پیش می آید اما با بی توجهی به این موضوع سوار اولین ماشینی که پیش پایشان ترمز می کند، می شوند.

راننده دیگری دغدغه صنف خود را اینطور بیان کرد: ما همه روزه با موضوع مسافربران شخصی درگیریم. وجود آنها باعث مختل شدن کار ما می شود که به طور قانونی موظف به جابجایی مسافر هستیم.

در این میان برخی تاکسی داران از تخلف مسئولان خطوط گله می کنند و می گویند: بعضی اوقات روسای خطوط با دریافت مبالغی اجازه می دهند ماشین های شخصی در ایستگاه های مخصوص تاکسی مسافر سوار کنند که این به هیچ وجه قانونی نیست.

مدیرعامل تاکسیرانی با خلاف دانستن این عمل از سوی روسای خطوط خاطرنشان کرد: رئیس خط از طریق خود تاکسیداران انتخاب شده و پس از تایید توسط سازمان تاکسیرانی فعال می شود. چنانچه هرگونه تخلفی از سوی آنان صورت بگیرد شاهدان حتما باید موارد تخلف را به بازرسین مرکز اطلاع دهند.

اما در گفتگو با مسافران به تمایل بیشتر مردم به سوار شدن بر وسایل نقلیه عمومی تاکید شد. یکی از مسافران در این خصوص گفت: اگر شهر از این جهت تامین باشد چه نیازی است که مسافران از ماشینهای عبوری یا مسافربران شخصی استفاده کنند.

شهروند دیگری گفت: مردم تمایل دارند که در وهله اول سوار تاکسی شوند اما هنوز هستند کسانی که به این موضوع اهمیت نمی دهند و برای هر ماشینی که از مقابلشان می گذرد دست بلند می کنند.

در برهه ای از سالهای گذشته جلوگیری از فعالیت مسافربران شخصی به طور گسترده و جدی از سوی مسئولان نیروی انتظامی و تاکسیرانی پیگیری شد. مسئولان اعلام کردند کلیه اتومبیلهایی که قصد حمل و نقل مسافر دارند باید دارای خط کشی سازمان تاکسیرانی و مدارک مربوطه باشند اما متاسفانه این جدیت مثل برخی دیگر از قوانین ما با گذشت زمان به حالت نیمه فعال یا تعلیق در آمد به طوریکه هم اکنون فعالیت این مسافربرها تنها به صدور یک قبض جریمه محدود شده است.

حذف مسافربرهای شخصی خارج از حیطه وظایف تاکسیرانی است

در گفتگویی که با مدیرعامل سازمان تاکسیرانی انجام شد وی به رغم تایید افزایش میزان مسافربران شخصی و ایجاد اختلال در عملکرد تاکسیداران اظهار داشت: برخورد با مسافربران شخصی از حیطه اختیارات سازمان تاکسیرانی خارج است.

کریم افشار گفت: برخورد با این افراد از وظایف نیروی انتظامی است که متاسفانه به دلیل نبود قوانین مشخص و محکم این نیروها نیز قادر به برخورد مناسب با مسافربران شخصی نیستند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران در این خصوص گفت: راهنمایی و رانندگی موظف به اجرای قانون است و هرجا تخلفی را مشاهده کند آن را محکوم می کند اما در برخی مواقع مثل زمانهای بارندگی یا برخی ساعتهای شلوغ روز سرویس دهی تاکسی ها و سایر خدمات حمل و نقل عمومی بسیار ضعیف می شود. در این شرایط اگر پلیس بخواهد از سوار شدن مردم بر این وسایل جلوگیری کند، حمل و نقل مختل خواهد شد.

سرهنگ حبیب کمالوند افزود: بنابراین آنچه بیش از همه موجب جلوگیری از ورود مسافربران شخصی به حوزه حمل و نقل می شود، ارائه خدمات مناسب از سوی تاکسیرانی و سایر ارگان های ذیربط است.

تکذیب کمبود تاکسی در شهر توسط مدیر سازمان تاکسیرانی

اما مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرستان با ارائه آماری، نبود میزان مناسب تاکسی در شهر را رد کرده و افزود: هم اکنون در شهرستان کرج 13 هزار دستگاه تاکسی فعالیت می کنند که با توجه به امکانات شهرستان، مناسب است.

وی اظهار داشت: با توجه به این آمار لزوم وجود مسافربران شخصی احساس نمی شود.

افشار همچنین یادآور شد: در بسیاری از کشورها نقل و انتقال مسافر تنها از طریق وسایل نقلیه عمومی انجام می گیرد و اصولا جابجایی مسافر با اتومبیل شخصی جرم محسوب شده و ممنوع است.

در عین حال سرهنگ کمالوند چهار ویژگی مهم را برای سرویس های عمومی حمل و نقل برشمرد و گفت: سرعت، ایمنی، راحتی و ارزانی از ویژگیهای مهم سرویسهای خدمات رسان در حوزه حمل و نقل عمومی است. چنانچه در هریک از این موارد نقصی وجود داشته باشد بدنه این فعالیت به نوعی ضربه می خورد.

وی گفت: اگر سیستم حمل و نقل عمومی ما فعال، با نشاط و دائما در دسترس شهروندان باشد زمینه استفاده مردم از وسایل نقلیه خصوصی کاهش چشمگیری پیدا می کند.

اما با توجه به همه پی گیریها و تلاشهای مسئولان در دو حوزه نیروی انتظامی و تاکسیرانی به نظر می رسد بیشترین کسانی که از این بخش ضربه می خورند تاکسی داران و البته مسافران هستند و لازم است علیرغم همه فعالیتهای پیشگیرانه یا بازدارنده، شهروندان در این حوزه آگاه تر و دقیق تر عمل کنند. آنان باید خود را ملزم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی بدانند و از سوار شدن بر ماشین های عبوری بپرهیزند تا از این طریق ضمن ارتقای عملکرد سیستم عمومی حمل و نقل به حقوق تاکسی داران نیز پرداخته شود.