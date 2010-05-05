350 بیمار آذربایجان شرقی در انتظار پیوند کلیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عادل فیروزی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیماران کلیوی به دو بخش بیماران دیالیزی و بیماران کلیوی تقسیم می شوند.

وی ادامه داد: طبق آخرین آمار موجود، در حال حاضر 968 نفر بیمار دیالیزی در آذربایجان شرقی هستند که 478 نفر مربوط به شهر تبریز است.

فیروزی با انتقاد از اینکه فرهنگ اهداء عضو در این استان از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، افزود: مسئولان و رسانه های گروهی باید فرهنگ اهدای عضو پس از مرگ مغزی را به عنوان نمونه ای از فرهنگ ایثار ترویج کنند تا بیماران دیالیزی نیازمند پیوند کلیه نیز راه حلی برای مشکلات خود بیایند.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شرقی بزرگترین مشکل بیماران کلیوی را کمبود کلیه متناسب با گروه های مختلف خونی عنوان کرد و افزود: در کنار آن باید مشکلاتی چون هزینه پیوند و دارو و .. را نیز به کمبودهای فوق اضافه کرد.

فیروزی با اشاره به اینکه سالانه در حدود 120 تا 140 پیوند کلیه به صورت زنده در استان انجام می شود، گفت: در سال 87 تعداد 137 عمل پیوند و در سال 88 نیز 138 مورد عمل پیوند کلیه در آذربایجان شرقی انجام پذیرفت.

وی در ادامه سخنان خود تامین داروهای مورد نیاز بیماران کلیوی را از جمله مشکلات این قشر خواند و اظهار داشت: با اینکه دفترچه های پزشکی این بیماران تحت عنوان دفترچه بیماران خاص است اما برخی از داروهای مصرفی آنان در تعهد سازمان های بیمه گر نبوده و بیماران مجبورند با هزینه های گزاف اقدام به تامین آنها نمایند.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تاکنون برای چهار هزار و 716 نفر در استان کارت اهدای عضو صادر شده است، افزود: البته این کارت ها هیچگونه تعهد شخصی از سوی اقدام کننده ایجاد نمی کند و در زمان بروز حادثه، جلب رضایت خانواده ها نیز لازم است.

فیروزی در خصوص نحوه عضویت و دریافت کارت اهدای عضو در این انجمن گفت: کارت عضویت تنها در صورت مراجعه حضوری فرد به محل انجمن واقع در خیابان ششگلان تبریز صادر می شود.

وی با اشاره به مشکلات کلیوی در سنین میانسالی به بالا خاطرنشان کرد: شهروندان باید با کنترل قند و فشار خون و نیز انجام تست های مکرر در سنین بالای 40 سال از سلامت کلیه های خود اطمینان حاصل کنند.

فیروزی همچنین یادآور شد: در این میان، افراد با سابقه خانوادگی بیماری های کلیوی باید با مراقبتهای مرتب پزشکی امکان تشخیص بیماری و درمان آن در همان مراحل اولیه یا حداقل به تاخیر انداختن دوره از کار افتادگی کلیه از طریق دارو را فراهم آورند.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شرقی تصریح کرد: با توجه به اینکه تمام هزینه های انجمن کلیوی از طریق مساعدت های مردمی و خیرین بزرگوار استان تامین می شود از تشکل های خیریه مردمی و دولتی قدردانی کرد.

وی یادآور شد: شماره حساب 0100734438001 بانک ملی به نام انجمن حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شرقی آماده دریافت کمکهای مردمی است.