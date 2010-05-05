همایش روز جهانی ماما با حضور شهردار تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آباد با اعلام این خبر گفت: بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به ماما نیاز دارد تا ارتقای سلامت مادران را داشته باشند و ارتباط درمانی خوبی بین مجموعه مادران و حرفه مامایی تقویت شود.

وی افزود:از سال 69 زمانی که سازمان های مردم نهاد هنوز خیلی پا نگرفته بودند و انگشت شمار بودند جمعیت مامایی در حوزه فعالیت های صنفی و ارتقای سلامت مادران و کودکان و جامعه فعالیت های چشمگیری را داشته است.

رئیس جمعیت مامایی ایران در ادامه گفت: برای گرامیداشت روز جهانی ماما ، در روز 16 اردیبهشت ماه همایش روز جهانی ماما با حضور شهردار تهران و جمعی از افراد صاحب نام این حوزه در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه جمع قابل توجهی از ماماهای سراسر کشور در این سازمان مردم نهاد فعالیت می کنند ، تصریح کرد: انجمن علمی مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری تهران مساعدت های خوبی را برای برگزاری این همایش داشته اند.

