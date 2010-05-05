به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در حاشیه مراسم افتتاح هفتمین نشست شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری در جمع خبرنگاران گفت: پیشنهاد راه اندازی مرکز بین المللی مدیریت خشکسالی در هفتمین اجلاس شورای حکام این مرکز از سوی ایران مطرح شد و به شور گذاشته می شود تا اعضا راجع به آن اظهارنظر کنند.

وزیر نیرو افزود: پیش بینی می شود که این پیشنهاد ایران از سوی اعضای شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری پذیرفته شود، این درحالی است که مهمترین بحث، ایجاد هم اندیشی برای ارتقاء سطح مدیریت آب شهری در کشورهای عضو این مرکز است.

وی در خصوص پیشنهاد ایران مبنی بر راه اندازی مرکز منطقه ای آب کشورهای عضو اکو تصریح کرد: این پیشنهاد نیز مطرح و به شور گذاشته می شود. به هرحال آب محوری است که می تواند کشورهای مختلف با سلایق، علاقمندیها و نگرشهای سیاسی مختلف را دور هم جمع کرد و محوری برای این باشد که از طریق آن گسترش روابط با سایر کشورها دنبال شود.

نامجو در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات شورای حکام این مرکز گفت: مهمترین موضوعی که ایران به دنبال نتیجه گرفتن آن است، این است که اعضای مرکز مدیریت منطقه ای آب شهری، فعالیتهای خود را در کشورهای عضو بیشتر کند؛ البته تامین منابع مالی و بودجه نیز موضوع مهمی است که باید بر روی آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: اگر منابع مالی طرحهای تصویب شده توسط اعضا فراهم نشود، این کار به نتیجه نمی رسد؛ بنابراین امیدواریم که در رابطه با مباحث مالی نیز توفیقاتی حاصل شود که مشارکت بیشتر اعضا را در این زمینه داشته باشیم.

همچنین اسماعیل خان، وزیر آب کشور افغانستان نیز در خصوص مشکلات حاصل در رابطه با هیرمند با ایران گفت: قراردادی بین ایران و افغانستان در سالهای گذشته امضا شده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد. اگر در زمانهای خشکسالی و کمبود آب، باعث می شود که به دلیل عدم مدیریت آب در رودخانه هیرمند، آب کمتری به ایران برسد این موضوع جداگانه ای است چراکه بر روی هیرمند مشکلی با ایران وجود ندارد.

وی اظهار داشت: با بارندگی های اخیر وضعیت آب هیرمند خوب است. اسماعیل خان در رابطه با راه اندازی بازار منطقه ای آب به مهر گفت: این موضوع در سطح پیشنهاد بود، ولی امیدواریم که شرکت کنندگان در این رابطه توافق ایجاد کنند.

هفتمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تحت پوشش یونسکو، از تاریخ 15 تا 16 اردیبهشت ماه سال جاری در تهران با حضور برخی وزرا و نمایندگانی از کشورهای عضو شامل بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان، سوریه، افغانستان، عمان، لبنان، عراق و بحرین و همچنین نمایندگانی از سازمانهای بین المللی دولتی و غیردولتی برگزار می شود.

شورای حکام مرکز که ریاست آن به عهده وزیر نیرو است، بر طبق موافقتنامه منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و یونسکو، عالی ترین رکن تصمیم گیری در نهاد مذکور محسوب می شود و بر طبق چارچوب تعیین شده در موافقتنامه مذکور به طور سالانه اجلاس عادی خود را جهت بررسی عملکرد سال گذشته و تصویب برنامه ها و پروژه های سال جاری مرکز تشکیل می دهد.