نماینده حزب مشارکت می تواند رئیس خانه احزاب باقی بماند

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب با توجه به درخواستی که برای توقیف فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در هفته های گذشته داد، با فعالیت اعضای این احزاب در خانه احزاب چگونه برخورد می کند، افزود: حسین کاشفی ، نماینده حزب مشارکت به عنوان یک فرد در انتخابات مجمع عمومی خانه احزاب به عنوان رئیس مجلس انتخاب شده اند، هر چند که پس از برگزاری این انتخابات کمیسیون ماده 10 احزاب ایرادات قانونی به آن گرفت.

وی ادامه داد: در زمان حاضر بحثی درباره خانه احزاب و ارتباط آن با حزب مشارکت ، در کمیسیون ماده 10 مطرح نیست و این کمیسیون در حال بررسی موارد دیگری مربوط به احزاب است.

چندی پیش کمیسیون ماده 10 احزاب انحلال دو حزب مشارکت اسلامی وسازمان مجاهدین اسلامی را از دادستانی درخواست کرد.

کمیسیون ماده 10 احزاب دلیل تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دادستانی را نقش این احزاب در حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری عنوان کرد.

همچنین این کمیسیون تخلف این دو حزب در پنج مورد از موارد قانونی ماده 16 قانون احزاب را از دیگر دلایل درخواست برای توقیف پروانه فعالیت های حزبی آنان ذکر کرد.



