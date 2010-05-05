ایجاد تحول در شهرهای گلستان با بودجه دولتی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر چهارشنبه در نشست این معاونت در گرگان افزود: شناسایی منابع درآمدی پایدار و تلاش برای استفاده از این منابع از رموز موفقیت شهرداران است.

وی اظهار داشت: نیاز است با توجه به اهمیت این موضوع، شهرداریها با به کارگیری مشاوران کارآمد و مجرب و تشکیل جلسات کارشناسی، بدون ایجاد فشار بر روی مردم در راستای افزایش درآمدهای شهرداریها تلاش کنند.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان بر لزوم توجه بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب شهرداری ها از عملکرد خود به مردم تاکید کرد.

دادبود بیان داشت: مشارکت شهروندان در برنامه های توسعه شهری با اطلاع آنان از فعالیت های صورت گرفته و برنامه های آتی شهرداری ها، افزایش خواهد یافت.

وی افزود: شهرداریها بحث جلب مشارکت سرمایه گذاران در اجرای پروژه ها را جدی گرفته و از هر اقدام لازم در این راستا فروگذار نکنند.

گلستان 25 شهرداری دارد.