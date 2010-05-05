  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

ایجاد تحول در شهرهای گلستان با بودجه دولتی ممکن نیست

ایجاد تحول در شهرهای گلستان با بودجه دولتی ممکن نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: ایجاد تحول در شهرها و رفع نیازهای انباشته شده آنها تنها با تکیه بر کمکهای دولتی و درآمدهای محدود و تعریف شده شهرداریها امکان پذیر نیست و از این رو شناسایی منابع درآمدی جدید ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر چهارشنبه در نشست این معاونت در گرگان افزود: شناسایی منابع درآمدی پایدار و تلاش برای استفاده از این منابع از رموز موفقیت شهرداران است.

وی اظهار داشت: نیاز است با توجه به اهمیت این موضوع، شهرداریها با به کارگیری مشاوران کارآمد و مجرب و تشکیل جلسات کارشناسی، بدون ایجاد فشار بر روی مردم در راستای افزایش درآمدهای شهرداریها تلاش کنند.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان بر لزوم توجه بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب شهرداری ها از عملکرد خود به مردم تاکید کرد.
 
دادبود بیان داشت: مشارکت شهروندان در برنامه های توسعه شهری با اطلاع آنان از فعالیت های صورت گرفته و برنامه های آتی  شهرداری ها، افزایش خواهد یافت.
 
وی افزود: شهرداریها بحث جلب مشارکت سرمایه گذاران در اجرای پروژه ها را جدی گرفته و از هر اقدام لازم در این راستا فروگذار نکنند.
 
گلستان 25 شهرداری دارد.
کد خبر 1077314

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها