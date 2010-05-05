انحلال دو معاونت در وزارت ارتباطات/ اخوان بهابادی قائم مقام وزیر ارتباطات شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه هیئت دولت، دستگاههای دولتی باید تا پایان سال 88 نمودار سازمانی خود را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح می کردند که بر این اساس ساختار وزارت ارتباطات تغییر کرده و دو معاونت فناوری اطلاعات و معاونت آموزش، پژوهش و امور بین الملل این وزارتخانه منحل شده و معاونت جدیدی تحت عنوان "معاونت فناوری و امور بین الملل" شکل گرفت.

ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حفظ وظایف حاکمیتی در مجموعه وزارت تدوین و به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری رسیده است.

در این نمودار سازمانی، چهار معاونت "برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات"، " فناوری و امور بین الملل"، "حقوقی، امور دولت و مجلس" و "توسعه مدیریت و هماهنگی امور پشتیانی" برای مجموعه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فضایی ایران، شرکت فناوری اطلاعات ایران، شرکت پست، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت دولتی پست بانک نیز از جمله شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شوند.

بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهدی اخوان بهابادی را که پیش از این معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل این وزارتخانه بود را به سمت قائم مقام وزیر در فناوری و امور بین الملل منصوب کرد.

اخوان بهابادی رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز بود و طبق حکم وزیر ارتباطات، سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر طرحها و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه وزارت، شرکتها، سازمانها و مراکز تابعه این وزارتخانه را عهده دار شده است.

با انحلال معاونت فناوری اطلاعات در ساختار جدید وزارت ارتباطات، عبدالمجید ریاضی که پیش از این معاون فناوری اطلاعات وزیر بود هنوز به سمت جدیدی در این وزارتخانه منصوب نشده است.