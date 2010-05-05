اجازه فعالیتهای عمرانی در برخی قسمتهای باغ سیب مهرشهر صادر می شود

عزیز صدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: پیگیر آن هستیم که اجازه فعالیتهای عمرانی در آن قسمت از باغ که درخت ندارد، داده شود اما در آن قسمتهایی که درخت دارد، امکان ساخت و ساز و فعالیتهای عمرانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: باغ سیب مهرشهر کرج از ریه های تنفسی این کلانشهر و شهرستان است که باید همه تمهیدات لازم و اصولی برای حفظ این باغ اتخاذ شود تا بتوانیم این ریه تنفسی را برای همیشه حفظ کنیم.

این مسئول بیان کرد: این منطقه به عنوان یک پارک بزرگ شهری و منطقه ای موثر در تلطیف هوای شهرستان و کلانشهر کرج مطرح است و ادامه حیات آن آثار بسیار مطلوبی در تلطیف هوا به جای خواهد گذاشت.

این مسئول اظهار داشت: شورای شهر همه تلاش خود را به کار می گیرد تا این باغ برای همیشه حفظ شود و هیچگونه آسیب زیست محیطی به آن وارد نشود زیرا همانگونه که گفته شد، باغ سیب کرج از ریه های تنفسی بسیار مهم در منطقه است.

عضو شورای شهر کرج افزود: هر از گاهی زمزمه هایی مبنی بر تغییر کاربری این باغ به میان می آید که همه را نگران می کند و لازم است از این تغییر کاربری جلوگیری کنیم. این باغ باید تحت هر شرایطی حفظ شود زیرا متعلق به همه شهرستان است و خشک شدن یا تغییر کاربری آن صدمات جبران ناپذیری به شهرستان کرج وارد می کند.

وی خاطرنشان کرد: باغ سیب مهرشهر کرج به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی شهرستان کرج است و نه تنها از نظر گردشگری بلکه از زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا نیز بسیار قابل توجه و مهم به شمار می آید.

این مسئول اضافه کرد: این باغ با 360 هکتار وسعت و 70 هزار اصله درخت میوه شامل گلابی، سیب، هلو، گردو و آلو به عنوان یک ریه تنفسی شهری به حساب می آید که می تواند بسیاری از مشکلات ناشی از آلودگی هوا در کرج را جبران کند.