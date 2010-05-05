  1. استانها
  2. تهران
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اجازه فعالیتهای عمرانی در برخی قسمتهای باغ سیب مهرشهر صادر می شود

اجازه فعالیتهای عمرانی در برخی قسمتهای باغ سیب مهرشهر صادر می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورای اسلامی کلانشهر کرج گفت: در صورت داشتن شرایط خاص، اجازه فعالیتهای عمرانی در برخی قسمتهای باغ سیب مهرشهر این کلانشهر داده می شود.

عزیز صدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: پیگیر آن هستیم که اجازه فعالیتهای عمرانی در آن قسمت از باغ که درخت ندارد، داده شود  اما در آن قسمتهایی که درخت دارد، امکان ساخت و ساز و فعالیتهای عمرانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: باغ سیب مهرشهر کرج از ریه های تنفسی این کلانشهر و شهرستان است که باید همه تمهیدات لازم و اصولی برای حفظ این باغ اتخاذ شود تا بتوانیم این ریه تنفسی را برای همیشه حفظ کنیم.

این مسئول بیان کرد: این منطقه به عنوان یک پارک بزرگ شهری و منطقه ای موثر در تلطیف هوای شهرستان و کلانشهر کرج مطرح است و ادامه حیات آن آثار بسیار مطلوبی در تلطیف هوا به جای خواهد گذاشت.

این مسئول اظهار داشت: شورای شهر همه تلاش خود را به کار می گیرد تا این باغ برای همیشه حفظ شود و هیچگونه آسیب زیست محیطی به آن وارد نشود زیرا همانگونه که گفته شد، باغ سیب کرج از ریه های تنفسی بسیار مهم در منطقه است.

عضو شورای شهر کرج افزود: هر از گاهی زمزمه هایی مبنی بر تغییر کاربری این باغ به میان می آید که همه را نگران می کند و لازم است از این تغییر کاربری جلوگیری کنیم. این باغ باید تحت هر شرایطی حفظ شود زیرا متعلق به همه شهرستان است و خشک شدن یا تغییر کاربری آن صدمات جبران ناپذیری به شهرستان کرج وارد می کند.

وی خاطرنشان کرد: باغ سیب مهرشهر کرج به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی شهرستان کرج است و نه تنها از نظر گردشگری بلکه از زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا نیز بسیار قابل توجه و مهم به شمار می آید.

این مسئول اضافه کرد: این باغ با 360 هکتار وسعت و 70 هزار اصله درخت میوه شامل گلابی، سیب، هلو، گردو و آلو به عنوان یک ریه تنفسی شهری به حساب می آید که می تواند بسیاری از مشکلات ناشی از آلودگی هوا در کرج را جبران کند.

کد خبر 1077336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها