انتخاب3 منطقه برای نمایشگاه تهران/ آمادگی تامین امکانات زیربنایی را داریم

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش ترافیک با برگزاری نمایشگاه کتاب اجتناب ناپذیر است گفت: تا زمانی که نمایشگاهها در داخل تهران برگزار می شود حتی اگر دهها پارکینگ هم داشته باشیم ترافیک شهری به قوت خود باقی است.

وی در پاسخ به اینکه چرا انتقال نمایشگاههای تهران به شهر آفتاب با تاخیر چند ساله مواجه شده گفت: فقط شهر آفتاب نیست بلکه استانداری سه نقطه دیگر را برای انتقال نمایشگاههای پایتخت در نظر گرفته که به دلیل امکان سوء استفاده سودجویان فعلا نام این اماکن اعلام نمی شود با این حال این انتقال، هماهنگی میان وزارت بازرگانی، شهرداری تهران و استانداری را می طلبد.

استاندار تهران گفت: گام اول با توجه به وظیفه ساماندهی مکانها و مشاغل عمومی شهر بر عهده شهرداری است و اگر شهرداری همین امروز انتقال را در دستور کار خود قرار دهد استانداری به نمایندگی از دولت اجرای عملیاتی تاسیسات، امکانات زیربنایی و زیرساخت (آب، برق، گاز و تلفن) را انجام می دهد.

تمدن گفت: شهرداری، استانداری و وزارت بازرگانی باید با هماهنگی زمان و مکان نمایشگاه جدید را هدفگذاری کرده و نمایشگاه دائمی را به خارج از تهران منتقل کنند.