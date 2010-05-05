سینما استقلال خرم آباد بازگشایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، شیرزاد نعمتی نیا، با اشاره به مراحل بازسازی این سینما گفت: این سینما در مراحل بازسازی به دو سالن مجزا برای پخش همزمان فیلم با صدای دالبی، هرکدام با ظرفیت 317 و 140 صندلی، تعویض سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی، تغییر دکوراسیون داخلی و نماهای خارجی، کف پوش‌ها، نصب صندلی‌، پرده و تهیه کلیه امکانات فنی و پخش فیلم به روز و مدرن تجهیز شده است.

رییس حوزه هنری استان لرستان، ادامه داد: کلیه مراحل بازسازی سینما استقلال، در یکسال و با اعتباری معادل 6 میلیارد ریال از سوی حوزه هنری و موسسه سینمایی شهر به انجام رسیده است.

نعمتی‌نیا، در حال حاضر این سینما را که قدمت آن به 40 سال می‌رسد، یکی از مجهزترین و مدرن ترین سینماهای ایران دانست و افزود: در حال حاضر حوزه هنری استان لرستان با سه سینمای "فلسطین" و "آزادی" در بروجرد و سینمای چند منظوره "استقلال" در مجموع با یک هزار و ششصد صندلی آماده سرویس دهی به علاقه مندان است.

مراسم بهره‌برداری از این سینما پنج شنبه، 16 اردیبهشت برگزار می‌شود.







