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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

سینما استقلال خرم آباد بازگشایی می شود

سینما استقلال خرم آباد بازگشایی می شود

سینما "استقلال" خرم آباد پس از اتمام مراحل بازسازی، با حضور محمد حسین نیرومند معاون سینمایی حوزه هنری، جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجید مسچی، مدیر عامل موسسه سینما شهر به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، شیرزاد نعمتی نیا، با اشاره به مراحل بازسازی این سینما گفت: این سینما در مراحل بازسازی به دو سالن مجزا برای پخش همزمان فیلم با صدای دالبی، هرکدام با ظرفیت 317 و 140 صندلی، تعویض سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی، تغییر دکوراسیون داخلی و نماهای خارجی، کف پوش‌ها، نصب صندلی‌، پرده و تهیه کلیه امکانات فنی و پخش فیلم به روز و مدرن تجهیز شده است.

رییس حوزه هنری استان لرستان، ادامه داد: کلیه مراحل بازسازی سینما استقلال، در یکسال و با اعتباری معادل 6 میلیارد ریال از سوی حوزه هنری و موسسه سینمایی شهر به انجام رسیده است.

نعمتی‌نیا، در حال حاضر این سینما را که قدمت آن به 40 سال می‌رسد، یکی از مجهزترین و مدرن ترین سینماهای ایران دانست و افزود: در حال حاضر حوزه هنری استان لرستان با سه سینمای "فلسطین" و "آزادی" در بروجرد و سینمای چند منظوره "استقلال" در مجموع با یک هزار و ششصد صندلی آماده سرویس دهی به علاقه مندان است.

مراسم بهره‌برداری از این سینما پنج شنبه، 16 اردیبهشت برگزار می‌شود.




 

کد مطلب 1077348

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