  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

هفتمین جشنواره تئاتر استانی ماه در کرمانشاه برگزار می شود

هفتمین جشنواره تئاتر استانی ماه در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: هفتمین جشنواره تئاتر استانی ماه به همت حوزه هنری استان در سه بخش صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه نویسی در روزهای 21 تا 23 تیرماه سال جاری در کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری این جشنواره را ارتقای کیفی تئاتر استان و توجه خاص به تئاتر معنا گرا با محوریت بخشیدن به سه اصل معنویت، اندیشه و هنر دانست و اظهار داشت: وحدت ملی، وفاق ملی و ایثار و شهادت از موضوعاتی است که اولویت انتخاب آثار با آنهاست.

سپهر افزود: هنرمندان می توانند آثار خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 25 خرداد ماه امسال به نشانی، خیابان خیام، شماره 43، حوزه هنری استان کرمانشاه، دبیرخانه دائمی جشنواره استانی تئاتر ماه ارسال کنند.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: به برگزیدگان این جشنواره در بخشهای مختلف جوایز نفیسی اهدا و آثار برگزیده به دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری ماه معرفی خواهند شد.

کد خبر 1077350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها