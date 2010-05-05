هفتمین جشنواره تئاتر استانی ماه در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری این جشنواره را ارتقای کیفی تئاتر استان و توجه خاص به تئاتر معنا گرا با محوریت بخشیدن به سه اصل معنویت، اندیشه و هنر دانست و اظهار داشت: وحدت ملی، وفاق ملی و ایثار و شهادت از موضوعاتی است که اولویت انتخاب آثار با آنهاست.

سپهر افزود: هنرمندان می توانند آثار خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 25 خرداد ماه امسال به نشانی، خیابان خیام، شماره 43، حوزه هنری استان کرمانشاه، دبیرخانه دائمی جشنواره استانی تئاتر ماه ارسال کنند.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: به برگزیدگان این جشنواره در بخشهای مختلف جوایز نفیسی اهدا و آثار برگزیده به دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری ماه معرفی خواهند شد.