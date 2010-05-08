"دریای خزر ، منافع ملی روسیه و امنیت ایران" در نمایشگاه عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب" تاریخ شکل گیری مرزهای ایران و روسیه" اثر دو تن از مستشرقین روسی با ترجمه دکتر بهرام امیر احمدیان از سوی انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای بار اول در نمایشگاه عرضه شده است.

این کتاب به زمینه شکل‌گیری مرزهای ایران و روسیه، به‌ویژه به معاهدات ننگین گلستان و ترکمنچای می‌پردازد. هر کجا که این دو مستشرق مواردی را به سهو یا عمد نادرست گفته‌اند، مترجم آنجا را بطورمفصل توضیح داده است . این کتاب از زبان روسی برگردانده شده و مترجم با اجازه نامه مؤلفان به ترجمه این کتاب پرداخته است که این اجازه نامه در اول کتاب درج شده است.

کتاب دیگردکتر امیر احمدیان" دریای خزر، منافع ملی روسیه و امنیت ایران" نام دارد که با همکاری مهناز گودرزی برای چاپ اول از سوی انتشارات قومس در نمایشگاه عرضه شده است.

این کتاب که حاصل تحقیی این دوتن است در ارتباط با مسائلی است که در دریای خزر می‌گذرد به‌ویژه حساسیتهای روسیه در تأمین امنیت خودش و همین‌طور منافعی که ایران در این دریا دارد که برای اولین بار بحث شده است.