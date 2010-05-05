به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "برکت" از نهم اردیبهشت‌ماه شروع شده و همزمان با ضبط تدوین هم انجام می‌شود. این فیلم به تهیه‌کنندگی مهدی بشکوفه و بر اساس فیلمنامه شاهد سلطانی آزاد و بیژن پورغلام برای شبکه یک مراحل تولید را سپری می‌کند.

در فیلم "برکت" که برای پخش در ایام سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) آماد می‌شود، پروانه معصومی، جعفر دهقان، افشین نخعی، حامد وحید، مریم خدارحمی، پرستو صالحی و... بازی می‌کنند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خاتون خردادماه هر سال راهی حرم می‌شود، اما امسال این سفر مثل هر سال نیست، راه راه دیگری است و ...

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسن اسدی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح چهره‌پردازی: محسن بابایی، صدابردار: رضا کنشلو، تدوین: حمید سلیمیان، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: واهیک خچومیان، تولید: امیر تجربه و مجید نصیری و مشاور رسانه‌ای: حمید سلیمی.