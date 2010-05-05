ورزش روستایی و عشایری در استان کرمان متحول می شود

جواد حاج باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به پتانسیلها و استعدادهایی که در ورزش روستایی و عشایری استان کرمان وجود دارد برنامه ریزی برای شناسایی این ظرفیتها ضروری است.

وی عنوان کرد: به طور جدی به دنبال تحول در ورزش روستایی و عشایری استان کرمان هستیم و این برنامه را دنبال می کنیم تا این ورزش را به جایگاه واقعی خود در کشور برسانیم.

وی بیان کرد: توسعه و شناسایی بازیهای بومی و محلی در استان، توسعه زیرساختهای ورزشی در روستاها و راه اندازی هیئت های ورزشی در بخشهای استان از جمله اولویتهای این هیئت در سال جدید است.

حاج باقری تصریح کرد: کمبود زیرساختهای ورزشی در روستاها یکی از اصلی ترین دغدغه های هیئت ورزش روستایی و عشایری است.

دبیر هیئت ورزش روستایی و عشایری استان کرمان تاکید کرد: امیدواریم با توجه به اعضا و اعضا هیئت رئیسه هیئت، مساعدتهای مسئولین استان و فدراسیون بتوانیم با حل این مسائل، تحول را در ورزش روستایی و عشایری استان ایجاد کنیم.