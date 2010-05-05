افتتاح کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسمی که روز چهارشنبه در سالن سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین برگزار شد بیژن سلیمان زاده با اشاره ریسک های تجاری در کشور گفت: ریسک های سیاسی و تجاری همواره در صادرات نگران کننده بوده و درآمد صادر کنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، دولت وارد صحنه شده و با اهرم های حمایتی تلاش کرده است با تشویق صادر کنندگان به توسعه فعالیتهای خود و ایجاد شرکت های بیمه اعتبار صادراتی، دغدغه و نگرانی آنها را کاهش دهد.

معاون اداره سرمایه ‌گذاری و کارگزاران صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: صندوق ضمانت کشور با پوشش ریسک های موجود در بخش صادرات با صدور ضمانت نامه های اعتباری نسبت به تامین منابع مالی صادر کنندگان اقدام می کند.

سلیمان‌ زاده با اشاره به ریسک‌های سیاسی و تجاری اظهار داشت: عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا توقف، استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده یا خدمت انجام شده و عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر از جمله ریسک‌های تجاری است که برای صادر کنندگان کالا در کشور ما مشکل ساز شده است.



وی تصریح کرد: اعمال سیاست‌های مربوط به محدودیت‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار، بروز جنگ یا حالت جنگ، تیره شدن روابط با قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در زمان سررسید نشود، اعمال سیاست‌های اقتصادی که سبب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود، سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مالبات خود نشود از جمله موارد ریسک‌ سیاسی است.

معاون اداره سرمایه‌ گذاری و کارگزاران صندوق ضمانت صادرات ایران مهمترین مأموریت و هدف صندوق حمایت و پشتیبانی از صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی را صدور بیمه‌ نامه سرمایه ‌گذاری، تسهیل تأمین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان از طریق صدور انواع ضمانت نامه‌های اعتباری و بررسی دوره‌ای وضعیت اقتصادی کشورها را از جمله وظایف و فعالیتهای این صندوق برشمرد.



سلیمان ‌زاده خاطرنشان کرد: کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران فرصت خوبی در استان‌ها ایجاد کرده و ارائه مشاوره توسط کارگزاران بصورت رایگان به متقاضیان و صادر کنندگان موقعیت خوبی است که امیدواریم مورد استقبال صادرکنندگان قرار گیرد.

در ادامه این مراسم سعید یوسف زادگان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صادرات و صنعت کاسپین و کارگزار صندوق ضمانت صادرات ایران در قزوین گفت: شرکت توسعه صادرات و صنعت کاسپین (سیدکو) فعالیت خود را با داشتن 25 سال تجربه آغاز کرده که صادرات انواع خشکبار، پارافین واکس، استابلایزر و لامپ کم مصرف به کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی از چمله فعالیت‌های مهم این شرکت است.



یوسف‌ زادگان تصریح کرد: این شرکت با پذیرش مسئولیت کارگزاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری آماده همکاری با فعالان اقتصادی استان برای صادرات کالاهای تولیدی و تأمین مواد اولیه کارخانجات است.