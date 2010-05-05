رکابزن قزاق پتروشیمی فاتح مرحله سوم/ پتروشیمی صدر نشین تور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان رکابزنان 9 تیم خارجی و 6 تیم داخلی مسیر 129 کیلومتری تبریز- جلفا را طی کردند که در نهایت "آندری میزاروف" قزاق عضو تیم پتروشیمی تبریز با زمان دو ساعت 54 دقیقه و 4 ثانیه در مکان نخست ایستاد.

بعد از وی "استفان کویچف هریستوف" از تیم برسیا اسپورترکیه با اختلاف 4 ثانیه دوم شد و "الکساندر سورتسکوییچ" از تیم آذربایجان با زمان دو ساعت و 54 دقیقه و 10 ثانیه عنوان سوم را از آن خود کرد.

در پایان سومین مرحله از تور بین المللی آذربایجان "ولادیمیر توی چف" از تیم ازبکستان پیراهن امتیازی را از حسین ناطقی رکابزن تیم پتروشیمی گرفت.

پیراهن کوهستان را هم "استفان کویچکف هریستوف" از تیم برسیا اسپور ترکیه از میثم آملی رکابزن تیم ترافیک تهران گرفت و فردا با این پیراهن مسابقه می دهد.

در مجموع نتایج تیمی هم تیم پتروشیمی تبریز با کسب بیشترین امتیاز عنوان اول را از آن خود دارد.

فردا پنجشنبه مرحله چهارم تور بین المللی آذربایجان با نام ربع قرن در مسافت 6/99 کیلومتری در جمهوری خودمختارنخجوان برگزار می شود.

تیم های برسیا اسپور ترکیه، PSC آلمان، KLSI هلند، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان یک و دو، تیمی از یونان و جمهوری گرجستان 9 تیم خارجی و تیم های آساک دوچرخ، ترافیک تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، مس کرمان، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی تبریز و آذربایجان غربی تیم های داخلی شرکت کننده در این تور هستند.

بیست و پنجمین دوره تور بین المللی آذربایجان از 13 تا 18 اردیبهشت ماه در دو استان آذربایجان غربی و شرقی و جمهوری خودمختار نخجوان برگزار می شود.