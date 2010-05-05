90 درصد جمعیت خراسان جنوبی مشمول سهام عدالت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی رمضانی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه از 636 هزار نفر جمعیت خراسان جنوبی 573 هزار نفر مشمول دریافت سهام عدالت هستند، افزود: ثبت نام گروه های باقی مانده مشمول سهام عدالت در استان که شامل قالیبافان، فعالان قرآنی، مددجویان مراکز تحت پوشش سازمان زندانها، زنان سرپرست خانوار، مددجویان و کارکنان موسسات خیریه، کارگران ساختمانی، تاکسیرانان و اتوبوسرانان می شود تا 20 اردیبهشت ماه در استان انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کل درآمدهای استان در سال 88 نسبت رقم پیش بینی شده چهار درصد مازاد وصول شده است، گفت: عملکرد استان به این لحاظ نسبت به سال 87 حدود 12 درصد مازاد وصولی داشته است.

رمضانی با بیان اینکه بخش عمده درآمدهای استان درآمدهای مالیاتی می باشد، اظهارداشت: حدود 86 درصد درآمدهای استان را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد که 13 درصد نسبت به مصوب سال 88 رشد وصولی داشته ایم.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دو درصد اعتبارات استان باید در بحثهای پژوهشی هزینه شود، بیان داشت: پنج درصد اعتبارات هزینه ای در بحث فعالیت های قرآنی، سه درصد به مسائل حمایتی، سلامت، بسیج و گردشگری باید اختصاص یابد.

به گفته وی یک درصد اعتبارات باید در بخش تربیت بدنی و یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز در بحث توسعه پایگاه های بسیج استان باید هزینه شود.

رمضانی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی استان مکلف هستند در سالجاری گزارش اموال دولتی خود را از حالت سنتی خارج نمایند، افزود: گزارش اموال دولتی دستگاه های اجرایی استان باید تا شش ماهه اول امسال به صورت نرم افزاری به این سازمان ارائه شود تا کیفیت نظارت مالی توسط ذی حسابان و کارشناسان را در استان افزایش دهیم.

وی به تشکیل ستاد سرمایه گذاری استان در جهت تسهیل و تسریع در صدور مجوز و پیگیری اعتراضات متقاضیان سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و ادامه داد: چناچه سرمایه گذاری از دستگاه اجرایی در زمینه صدور مجوز شکایتی داشته باشد ظرف مدت 15 روز در این ستاد پیگیری و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.