ایجاد کانون های دانشجویی "عبور آزاد" به منظور توسعه کرسی آزاداندیشی

به گزارش خبرنگار مهر، افشین تللو امروز چهارشنبه در نشست خبری معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیران این حوزه گفت: آیین نامه این کانون ها تدوین شده و روشهای اجرایی آن به زودی به دانشگاهها ابلاغ می شود.

تللو اظهار داشت: هر دانشگاهی که ظرفیت جلسه را با موضوع اجتماعی داشته باشد می تواند آن را برگزار کند دانشجویان در این جلسات آزادانه به بحث می پردازند و به دلیل ابراز عقیده خود مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.

وی از سازماندهی بانک کانون های دانشجویی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران خبر داد و گفت: این مجموعه به منظور تهیه بانک دانشجویان فعال در کانون های فرهنگی و هنری ایجاد می شود.

مسئول امور کانون های فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت اضافه کرد: شرکت در برنامه های مشترک دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران، شهیدبهشتی و بقیة الله از اهداف سازماندهی این مجموعه است.