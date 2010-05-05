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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۴۱

یک مسئول وزارت بهداشت خبرداد:

ایجاد کانون های دانشجویی "عبور آزاد" به منظور توسعه کرسی آزاداندیشی

ایجاد کانون های دانشجویی "عبور آزاد" به منظور توسعه کرسی آزاداندیشی

مسئول امور کانون های فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از راه اندازی کانون های "عبور آزاد" به منظور توسعه کرسی های آزاد اندیشی با موضوعات اجتماعی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین تللو امروز چهارشنبه در نشست خبری معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیران این حوزه گفت: آیین نامه این کانون ها تدوین شده و روشهای اجرایی آن به زودی به دانشگاهها ابلاغ می شود.

تللو اظهار داشت: هر دانشگاهی که ظرفیت جلسه را با موضوع اجتماعی داشته باشد می تواند آن را برگزار کند دانشجویان در این جلسات آزادانه به بحث می پردازند و به دلیل ابراز عقیده خود مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.

وی از سازماندهی بانک کانون های دانشجویی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران خبر داد و گفت: این مجموعه به منظور تهیه بانک دانشجویان فعال در کانون های فرهنگی و هنری ایجاد می شود.

مسئول امور کانون های فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت اضافه کرد: شرکت در برنامه های مشترک دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران، شهیدبهشتی و بقیة الله از اهداف سازماندهی این مجموعه است. 

کد مطلب 1077389

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