ضرورت رعایت سطحی از حجاب در دانشگاه/ تذکر به دانشجویان خاطی

دکتر عباسعلی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رعایت سطحی از حجاب در دانشگاه، موسسات دولتی و در کشور به طور کلی معین است و چیزی نیست که مشخص نباشد.

وی اضافه کرد: تعدادی از دانشجویان این سطح از حجاب را رعایت نکرده بودند که مسئولان انتظامات مجبور هستند به آنها تذکر دهند. برخی عنوان می کنند که عباراتی به کار رفته است. البته هنوز اثبات نشده است که برخورد ناشایستی صورت گرفته باشد.

رئیس دانشگاه هنر در خصوص اعلام نحوه حجاب تعیین شده به دانشجویان گفت: دانشجویان در زمان ثبت نام فرم هایی را پر می کنند و نکات کلی را با دانشجویان در میان می گذاریم و در واقع اصولی است که باید رعایت شود. ما در مورد مدل و رنگ لباس زیاد با دانشجویان گفتگو نمی کنیم. مهم این است که حجاب رعایت شود. این موضوع هم مخصوص خانمها نیست بلکه آقایان نیز باید حجاب را در رفتار و کردار رعایت کنند.

وی تاکید کرد: آداب حضور دانشجو در دانشگاه مهم است. در اردوهای توجیهی اول سال ورود به دانشگاه به این موضوع اشاره می کنیم. برای برخی این موضوع بدیهی است و توضیح واضحات است. برخی احساس می کنند اکنون که از محیط مدرسه و دیسیپلین آن دور شده اند هر رفتاری مجاز است.

ایزدی اظهار داشت: تعداد کسانی که این نرم ها را رعایت نمی کنند بسیار اندک هستند و مسئله مهمی نیست. اعتراض اندک دانشجویان نیز توسط برخی منابع غیر رسمی بزرگنمایی می شود.