دستگاه قضایی نیازمند قضات متدین است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله صادق آملی لاریجانی ظهر چهارشنبه در دیدار با روحانیون و طلاب استان همدان اظهار داشت: با توجه به ورود پرونده های متعدد در دستگاه قضایی و در راستای حل سریع آنها باید دستگاه قضا تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات دستگاه قضایی کمبود نیروی انسانی است، افزود: روحانیون باید مسیر و جریانات سیاسی را به درستی شناسایی کنند و از منشا آنها اطلاع یابند.

لاریجانی با اشاره به وقوع فتنه هایی در جریان حوادث بعد از انتخابات اظهار داشت: جریان فتنه هنوز به پایان نرسیده است و روحانیون باید هوشیار باشند.

رئیس قوه قضائیه توجه روحانیت به نیازهای جامعه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در عصر کنونی پرسشهایی که از سوی جوانان مطرح می شود در زمینه دین و دیانت است که باید روحانیون در این زمینه پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر برنامه ریزی حوزه های علیمه در خصوص تربیت طلاب آگاه افزود: روحانیت وارد عرصه سیاست شده و تبلور آن در انقلاب اسلامی مشاهده می شود.

رئیس قوه قضائیه به همراه هیئتی بلند پایه امروز و فردا در همدان به مشکلات دستگاه های قضایی رسیدگی می کنند.