کارگروه بررسی مسائل چاپ در دولت تشکیل شد/نمایشگاه بهار کتاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر امروز چهارشنبه در بازدید از مصلی با تعدادی از ناشران و غرفه داران حاضر در محل برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دیدار و گفتگو کرد.

وزیر ارشاد ابتدا در شبستان حضور یافت و بازدیدش را از غرفه ناشران کتابهای مذهبی آغاز کرد.

وی پس از گفتگو با تعدادی از غرفه داران به میان ناشران آثار ادبی رفت و از نزدیک با مشکلات آنان در نشر کتابهایشان آشنا شد.

حسینی در بازدید از غرفه انتشارات فرهنگ و هنر گویا یک جلد از کتابهای عکس شهر زادگاهش کرمان را هدیه برد.

گپ و گفت کوتاه و درگوشی محمود گلابدره ای نویسنده با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که دقایقی به طول انجامید از نکات قابل توجه اما سرپوشیده برای خبرنگاران بود.

وی همچنین در جمع خبرنگاران برگزاری نمایشگاه کتاب را انگیزه ای برای تشویق مردم جهت کتابخوانی و مطالعه بیشتر ارزیابی کرد و گفت: با نمایشگاه مشتاقان به کتاب از کشورهای مختلف به ایران می آیند و بهار کتاب را استنشاق می کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نقش بسیار مهمی در ارتقاء سطح فرهنگی کشور ایفا می کند و ما همانند گذشته تلاش می کنیم این نمایشگاه تداوم یابد و در دیگر شهرها و استانهای کشور هم برگزار شود و از هر گونه همکاری کشورهای دیگر در برگزاری این نمایشگاه استقبال می کنیم.

حسینی در پاسخ به سئوالی درباره زمان انتصاب قائم شعر نیز گفت: رایزنی هایی در این خصوص انجام داده ایم و تا آخر فصل بهار قائم مقام شعر در وزارتخانه منصوب می شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال مهر که پرسید آیا بنا دارد هر روز از نمایشگاه بازدید کند، گفت: سعی می کنم این کار را انجام دهم.

وزیر ارشاد همچنین تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه هایی مانند ارشاد و صنایع در هیئت دولت برای بررسی بیشتر وضعیت چاپ و نشر کشور و حل مشکلات آن خبر داد.

حسینی در ادامه از ابلاغ ضوابط جدید نشر طی روزهای آتی خبر داد و اظهار امیدواری کرد که همه ناشران، نویسندگان و مسئولان ذیربط در چارچوب قانون جدید فعالیت خود را ادامه دهند.

قرار است وزیر ارشاد در غرفه رادیویی صبح امروز به صورت زنده با شنوندگان این رسانه گفتگو کند.

محمد الهیاری فومنی رئیس کمیته نظارت و ارزشیابی نمایشگاه کتاب در بازدید حسینی از مصلی او را همراهی کرد.