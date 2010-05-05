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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

با حضور کامران فانی/

نشست علمی "نیاز جامعه و وضعیت موجود حوزه کتاب" برگزار می‌شود

نشست علمی "نیاز جامعه و وضعیت موجود حوزه کتاب" برگزار می‌شود

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب روز یکشنبه 19 اردیبهشت شاهد برپایی نشست علمی "نیاز جامعه و وضعیت موجود حوزه کتاب" با حضور کامران فانی و دیگر استادان و صاحبنظران این حوزه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به همت انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می‌شود علاوه بر فانی،حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد بهشتی، دکتر علی زارعی نجفدری، دکتر اصغر عسگری خانقاه، دکتر محمد باقر خرمشاد و حمید مولانا حضور می‌یابند.

کامران فانی متولد 1323 قزوین و دارای مدرک علوم کتابداری و اطلاع رسانی است. وی تاکنون سرپرستی دانشنامه‌ها و مجموعه‌های متعددی را برعهده داشته است. از جمله آثار او می‌توان به فرهنگ موضوعی قرآن مجید، سرعنوانهای موضوعی فارسی، گسترش تاریخ ایران و ترجمه‌های "سه خواهر"، "باغ آلبالو"، "آدمهای ماشینی"، "تریستانا" و"علم در تاریخ"  اشاره کرد.
 

نشست علمی "نیاز جامعه و وضعیت موجود حوزه کتاب" روز یکشنبه از ساعت 18 الی 30/19 در سرای اهل قلم نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار می‌شود.
 
 

کد مطلب 1077437

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